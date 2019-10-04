Творческий конкурс БРСМ ко Дню матери собрал более 1 тыс. работ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. работ поступило на конкурс Белорусского республиканского союза молодежи "Слова, першае ў жыццi…", посвященный Дню матери, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Екатерина Савченко.

Конкурс, стартовавший 10 сентября как часть одноименной арт-эстафеты, объединил все регионы Беларуси. "Лучшие работы (а их немало - около 425) номинируются на победу в различных категориях. Стоит отметить, что самыми активными участниками стали ребята из Минска, Гомельской и Гродненской областей", - рассказала Екатерина Савченко.

Победители и лауреаты проекта будут определены в номинациях "Лучшая эмблема арт-эстафеты "Слова, першае ў жыццi…", "Лучшая фотография", "Лучший рисунок", "Лучшее стихотворение", "Лучшее эссе". "Перед жюри стоит непростая задача - выбрать самые интересные и яркие работы. К примеру, только в номинации "Лучшая фотография" нам нужно будет оценить 105 авторских фото", - отметила координатор проекта.

Екатерина Савченко добавила, что арт-эстафета продлится по 14 октября и будет включать спортивные праздники, соревнования молодых мам, мастер-классы и интерактивные программы, творческие встречи, чествование матерей, выставки, заседания клубов молодых семей, концерты художественной самодеятельности. Проект направлен на укрепление института материнства и повышение статуса женщины-матери в обществе.-0-