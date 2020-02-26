У предприятий "Беллегпрома" есть запас в 550 тыс. медицинских масок

26 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. У предприятий "Беллегпрома" есть запас почти в 550 тыс. медицинских масок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"На складах предприятий на сегодня есть стратегический запас - почти 550 тыс. изделий", - отметили в пресс-службе.

В концерне рассказали, что с учетом обострения ситуации с коронавирусом в Европе производство масок не останавливается, создается запас на возможный повышенный спрос.

Первые заказы на изготовление медицинских масок поступили на предприятия концерна три недели назад. Открытые акционерные общества "Славянка", "Лента", "Жлобинская швейная фабрика" и "БелКредо" уже поставили заказчикам ("Белмедтехника", "Белфармация") около 300 тыс. изделий.

"Повязки изготавливают из хлопка. Они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать. Материал, из которого произведены маски, легко утилизируется без вреда природе", - добавили в пресс-службе.-0-