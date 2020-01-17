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17 января 2020, 18:29

У работников с особыми условиями труда теперь больше вариантов выбора льготной пенсии - Минтруда

Валерий Ковальков. Фото из архива
Валерий Ковальков. Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работникам с особыми условиями труда предоставлены дополнительные гарантии и возможности выбора льготной пенсии. Новшества в законодательстве прокомментировал сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

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С 1 января 2021 года будут повышены тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование в отношении нескольких категорий работников, занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда.

По итогам совещания Президента с руководством Совета Министров, где в том числе рассматривался вопрос профессионального пенсионного страхования, главой государства подписан указ №15 от 17 января 2020 года "Об изменении указов Президента Республики Беларусь". Документ регулирует вопросы досрочного пенсионного обеспечения граждан, занятых на работах с особыми условиями труда и отдельными видами профессиональной деятельности.

"С 1 января 2009 года в республике действует система профессионального пенсионного страхования работников. Она направлена на аккумулирование денежных средств на счетах граждан, занятых в неблагоприятных условиях труда, (это накопительная система) для того, чтобы затем они могли получить компенсацию за свою работу в таких условиях в виде досрочной профессиональной пенсии либо дополнительной профессиональной пенсии после назначения пенсии по возрасту", - рассказал Валерий Ковальков о порядке, который существовал ранее. При этом он подчеркнул, что не следует путать профессиональную накопительную пенсию с обычной добровольной накопительной пенсионной системой, которая также у нас в стране существует. "До настоящего времени работник, выработавший после 1 января 2009 года не менее половины специального (льготного) стажа, необходимого для назначения пенсии, переходил в профессиональную пенсионную систему, т.е. приобретал право на назначение только досрочной либо дополнительной профессиональной пенсии и утрачивал право на пенсию досрочно по закону "О пенсионном обеспечении", т.е. досрочную пенсию по возрасту или за выслугу лет", - пояснил замминистра.

Такая система уже отработала 10 лет, и практика показала, что работники, перешедшие в профессиональную пенсионную систему, не смогли накопить достаточно средств для нормальной дополнительной пенсии. Это обусловлено, во-первых, непродолжительным периодом формирования взносов, во-вторых, достаточно низким тарифом для нанимателей по выплате взносов за своих работников, трудящихся в неблагоприятных условиях. Особенно на важности изменений настаивали некоторые работники сельского хозяйства (трактористы-машинисты, операторы машинного доения), водители городского транспорта и другие категории работников, у которых необходимый специальный стаж составляет 20 лет и как раз в 2019 году с момента ввода профессиональной пенсионной системы половина этого срока уже была пройдена.

"Работники с длительным специальным стажем начали поднимать вопрос о сохранении права на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда либо за выслугу лет. Чтобы их не переводили в профессиональную пенсионную систему. Поэтому Президентом было принято решение о том, чтобы работники, выработавшие не менее половины специального стажа, необходимого для назначения досрочной пенсии по возрасту либо за выслугу лет, могли остаться в общей пенсионной системе, из средств которой пенсия им назначается в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении". А лица, у которых до 1 января 2009 года сформирован незначительный специальный стаж, будут в дальнейшем пенсионироваться по правилам профессионального пенсионного страхования", - резюмировал Валерий Ковальков. Данная норма вступает в силу с 1 января 2020 года.

Следующая категория, которой требуется более длительный специальный стаж, - медицинские и педагогические работники (25 лет - для женщин, 30 - для мужчин). В соответствии с новым указом они также смогут вернуться в обычную пенсионную систему.

Валерий Ковальков уточнил, что профессиональные пенсионные накопления могут быть использованы по двум основаниям. Это досрочная профессиональная пенсия, которая будет назначена работнику, занятому в неблагоприятных условиях труда, на 5-10 лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста (при этом обязательное условие - он должен оставить работу в неблагоприятных условиях). Либо работник может продолжить труд до достижения им пенсионного возраста - тогда он приобретает право на дополнительную пенсию (из накопленных на его счету за это время средств) к основной по возрасту. "Но те, кто сегодня занят в неблагоприятных условиях труда, имеют право выбрать доплату к зарплате. По закону наниматель в этом случае доплачивает своему работнику ежемесячную сумму не менее тех взносов, которые направлялись бы при формировании накопительной профессиональной пенсии", - подчеркнул замминистра. Другими словами, такой работник волен выбирать: либо наниматель ему доплачивает к зарплате сейчас (но при этом специальный профессиональный стаж не формируется, а вместе с ним и основания для досрочной пенсии), либо делает за него взносы, формируя дополнительную страховую подушку.

С 1 января 2021 года будут повышены более чем в два раза тарифы взносов работодателей на профессиональное пенсионное страхование в отношении некоторых категорий работников. А именно - занятых на протяжении полного рабочего дня на работах с особыми условиями труда или отдельными видами профессиональной деятельности (за исключением работников, занятых на работах с особыми условиями труда по спискам №1 и №2 - для них тарифы взносов были увеличены уже с 1 января 2014 года). Эта мера необходима для формирования более высоких размеров будущих профессиональных пенсий.

В целом, по словам Валерия Ковалькова, принятие данного указа позволяет повысить гарантии достойной пенсии и уровень досрочного льготного пенсионного обеспечения граждан с длительным стажем работы в неблагоприятных условиях труда, а также обеспечить формирование в дальнейшем более высоких размеров пенсионных выплат в системе профессионального пенсионного страхования.-0-

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