Участник ВНС: молодежь волнует практикоориентированность общего среднего образования

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь волнуют вопросы практикоориентированности общего среднего образования. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ветковского районного исполнительного комитета, участник Всебелорусского народного собрания Дмитрий Исаченко.

"Всебелорусское народное собрание - очень важное мероприятие, на которое соберутся представители всех регионов Беларуси. Это люди, знающие проблемы своего региона, которые нужно будет вынести на обсуждение, решить либо услышать от других регионов, как они уже справились с похожими проблемами. Все вопросы, поднятые на ВНС, я уверен, будут направлены на социально-экономическое развитие страны", - рассказал начальник отдела.

Как представитель молодежи, Дмитрий Исаченко хотел бы поднять вопрос практикоориентированности общего среднего образования. "Я имею в виду, что сегодня ребята, окончив школу, по сути, выходят просто с аттестатом об общем среднем образовании. Но если бы в школе была возможность получить дополнительное образование - сварщик, водитель, тракторист, швея, маникюрщица, сфера услуг в целом - то молодые люди, выходя из школы, могли бы уже пойти на какое-то место работы и таким образом приносить пользу государству. Вдруг он не поступит дальше, либо не захочет поступать, либо молодой человек уйдет в армию. И когда он вернется - у него только школа за плечами и ни профессии, ни направления. Если бы он смог это получить в учреждении общего среднего образования, было бы совсем по-другому. То есть у меня назрел вопрос развития внутренних резервов нашего подрастающего поколения и получения профессии для пользы нашему государству", - отметил он.

Участник ВНС уверен, что у каждого будет возможность донести свою позицию. "Конечно, будет ограниченное количество выступающих, потому что, если каждому дать слово, это затянется не на два дня и даже не на две недели. Но я уверен: каждый вопрос будет обсуждаться и решаться",- заключил он.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-