24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus - 2020 стали 325 человек в возрасте до 21 года. Об этом журналистам сообщил ректор Республиканского института профессионального образования, официальный делегат конкурса Валерий Голубовский во время пресс-конференции "Актуальные вопросы развития профессионально-технического образования в Беларуси, итоги IV Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus -2020", приуроченной к 80-летию системы профессионально-технического образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году участниками конкурса WorldSkills Belarus стали 325 человек в возрасте до 21 года, юниоры - более 100 человек, а также 85 экспертов. Увеличилось количество студентов высших учебных заведений - более 60. Они представляли ведущие учреждения страны, среди которых Белорусский национальный технический университет, Витебский государственный технологический университет, Белорусский государственный технологический университет в Минске и другие", - рассказал Валерий Голубовский.

По его словам, в компетенциях, которые требуют наиболее высокого уровня подготовки, успешно выступили такие учреждения, как Белорусская государственная академия связи ("Информационные кабельные сети" и "Веб-дизайн и разработка"). Высокий уровень показали Белорусский национальный технический университет в компетенции "Инженерный дизайн CAD". По итогам конкурсных выступлений ряд колледжей также показали хорошие результаты, в том числе по направлениям "Программные решения для бизнеса", "Токарные работы на станках с программным управлением" и "Фрезерные работы на станках с программным управлением".

Компетенции "Кузовные работы", "Хлебопечение", "Информационные кабельные сети" и "Флористика" проходили на площадках учебных заведений и на территории предприятий. Они демонстрировались в онлайн-режиме на экране в выставочном комплексе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

"WorldSkills Belarus рассматривается как площадка для взаимодействия с организациями-заказчиками кадров. Более 100 предприятий участвовали в подготовке и проведении чемпионата, в оснащении конкурсных площадок, среди которых Министерство строительства и архитектуры, организации, подчиненные концерну "Беллегпром", Министерство связи. Подготовка подразумевает не просто предоставление оборудования и материалов, но и необходимость разобраться в содержании задания и инфраструктурного листа, то есть места, где выполняется задание. Таким образом, компании имеют возможность подсмотреть технологии и внедрить в дальнейшем у себя на производстве", - отметил он.

Ректор РИПО обратил внимание, что чемпионат способствует привлечению специалистов в систему профессионального образования в качестве педагогов и мастеров. "Ряд экспертов, которые выступали в качестве тренеров конкурсантов, в недавнем прошлом сами были участниками WorldSkills Belarus. Они прошли этот этап, знакомы с технологиями и могут выполнить этого уровня сложности задания. Сегодня они являются ядром молодежного педагогического сообщества, которое начинает более активно обновлять содержание образовательных программ и внедрять на профессиональной основе", - сказал Валерий Голубовский.

IV Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus - 2020 проходил с 15 до 18 сентября на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В преддверии проводились отборы на уровне учебных заведений, региональные чемпионаты. В национальном этапе были сформированы команды от каждой области. Конкурсанты продемонстрировали свое мастерство в области строительных, производственных, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, транспорта и логистики, социальных и персональных услуг, творческих профессий и моды.-0-