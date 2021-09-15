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15 сентября 2021, 19:14

Участники форума студотрядов приняли заявление о недопустимости санкционного давления на Беларусь

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники республиканского форума студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" Белорусского республиканского союза молодежи приняли заявление о недопустимости санкционного давления со стороны стран Запада и США на работающую молодежь Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, представители студотрядовского движения Беларуси, выражаем свою солидарность с трудящимися молодого независимого государства о недопустимости санкционного давления на Республику Беларусь со стороны стран Запада и США. Искусственно надуманный предлог о введении ограничений в отношении нашей страны касается и ущемляет права в первую очередь простых белорусов, которые честно трудятся на предприятиях, в организациях, учреждениях различного профиля, собирают урожай, воспитывают детей и заботятся о старшем поколении", - говорится в документе.

Молодежь также отмечает, что санкции против Беларуси рассчитаны на получение дополнительного политического влияния и личной экономической выгоды стран Запада и США. "Являются открытой попыткой диктовать свои условия развития республики: как белорусам жить и что делать, - подчеркивается в заявлении. - Мы выступаем против вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны и настоятельно призываем Европейский союз и Соединенные Штаты Америки вернуться к конструктивному диалогу, взаимовыгодному сотрудничеству в интересах обеспечения мира и стабильности".

Республиканский форум студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство", посвященный Дню народного единства, проходит в Минске 15 и 16 сентября. Он объединил более 700 участников трудового движения из всех регионов Беларуси. Это бойцы трудовых проектов "Город молодости", "Атлант 2021", "Толочин 2021", "Орленок", "Кузбасс 300", областных молодежных строек, лучшие ребята, которые проявили себя во время работы отрядов в районах.

В первый день участники форума познакомились со спецификой работы Парка высоких технологий, а также предприятий Минска и области, таких как "Атлант", БЕЛАЗ, МАЗ, Минский завод колесных тягачей, Минский тракторный завод, "БЕЛДЖИ" и других. Традиционно в программу форума вошел патриотический блок. Молодежь возложила цветы к Памятному знаку в честь освободителей Беларуси, стеле "Минск - город-герой", высадила в парке Победы на месте закладки яблоневого сада в честь 100-летия комсомола 17 молодых яблонь, олицетворяющих мир, единение и дружбу, украсила каждое дерево красно-зеленой ленточкой. Кроме того, молодежь посетила Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и приняла участие в открытом диалоге "Молодость. Труд. Единство", где поднимались темы сохранения преемственности, уважения к государственным символам, развития студотрядовского движения.

Одним из центральных мероприятий форума "Молодость. Труд. Единство" стал одноименный республиканский марафон студенческих отрядов. Он стартовал во Дворце Республики во время гала-концерта мастеров искусств и творческих коллективов студенческих отрядов. Это настоящий праздник студенческих отрядов с подведением итогов третьего трудового семестра и чествованием лучших участников движения, который объединил 3 тыс. ребят.

Завершит первый день форума участие бойцов студенческих отрядов в инсталляции "Единство молодежи - сила Беларуси" и исполнение молодежью государственного гимна на Октябрьской площади столицы.

Во второй день форума состоится открытый чемпионат "Ведаю Беларусь" среди участников студенческих отрядов по скоростной сборке спилс-карт страны.

Организатором форума выступает БРСМ. Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. В этом году Республиканский штаб студенческих отрядов реализовал пять республиканских и международных трудовых проектов. В составе студенческих отрядов трудоустроены более 28 тыс. юношей и девушек. Трудовой семестр продолжает активная фаза работы студенческих сельскохозяйственных отрядов.-0-

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