Участники встречи в Академии управления поделились своими впечатлениями от общения с Лукашенко

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 октября 2019
Минск Малооблачно +16°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:18 "Лявониха" с трещотками и сверкающая вышиванка: чем удивят белоруски на конкурсах красоты Культура
17:18 Дина Аверина и Мауро Несполи признаны лучшими спортсменами Европейских игр-2019 Спорт
17:13 Более 1 тыс. деревьев и кустарников высадят в Могилеве во время субботника Регионы
17:09 Центробанки Беларуси и РФ прорабатывают создание IT-платформы для сделок по торговому финансированию Экономика
17:06 В политических партиях состоят 65,5% зарегистрированных кандидатов в депутаты Политика
16:59 Число погибших из-за взрывов в мечети в Афганистане возросло до 62 В мире
16:50 Нацбанк: требования по оценке кредитного риска позволяют кредитовать экономику в достаточном объеме Экономика
16:50 Центр управления перевозками БЖД планируют ввести в эксплуатацию до конца года Общество
16:45 Новый учебно-спортивный центр училища олимпийского резерва открыли в Бресте Регионы
16:45 Латвия заинтересована в развитии биржевой торговли с Беларусью Экономика
16:29 Участники встречи в Академии управления поделились своими впечатлениями от общения с Лукашенко Общество
16:23 ЕЭК и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве Экономика
16:04 "Столица" узнала соперников по элитному раунду мини-футбольной Лиги чемпионов Спорт
15:57 Фестиваль XJAZZ Minsk представит творческие эксперименты белорусских и европейских музыкантов Афиша
15:57 Мошенники пытались похитить средства со счетов предприятий Гродненской области Происшествия
15:46 Беларусь готова участвовать в строительстве объектов и поставлять технику в Новгородскую область Экономика
15:33 Впервые в открытый космос вышли только женщины-астронавты В мире
15:30 Парламентская делегация Словакии посетит Беларусь 20-22 октября Политика
15:27 "Все рубцуется на сердце" - Лукашенко рассказал о сложности принятия жестких управленческих решений Президент
15:24 Белорусские пляжные волейболисты узнали соперников по второму раунду Континентального кубка ЕКВ Спорт
15:14 Лукашенко рассказал, чем бы хотел заниматься после президентства Президент
15:02 Товарооборот Гомельской области с Казахстаном в этом году превысил $70 млн Регионы
15:01 Турчин и Акимов сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт по углублению интеграции Политика
14:59 Беларусь и Россия обменяются опытом развития цифровой медицины -Турчин Общество
14:55 Стартовала продажа билетов на "Лістапад" Культура
14:49 Лукашенко: горжусь белорусской молодежью Президент
14:47 Спецоперацию по блокированию участка границы провели на учениях КСОР ОДКБ в Нижегородской области Общество
14:41 Минское "Динамо" лидирует в КХЛ по средней посещаемости матчей Спорт
14:40 Учение разведорганов ОДКБ "Поиск" в 2020 году пройдет в Армении Общество
14:40 "Микеланджело": локация моды, стиля и драйва Общество
Все новости
Все новости
Общество
18 октября 2019, 16:29

Участники встречи в Академии управления поделились своими впечатлениями от общения с Лукашенко

Во время встречи
Во время встречи

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко посетил Академию управления при Президенте Беларуси. На встречу с белорусским лидером были приглашены слушатели, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вуза, сообщает БЕЛТА.

Общение с главой государства в форме открытого диалога продолжалось почти четыре часа, а трансляция мероприятия велась и в другие аудитории вуза.

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, Президент Беларуси Александр Лукашенко, ректор Академии управления Геннадий Пальчик
Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, Президент Беларуси Александр Лукашенко, ректор Академии управления Геннадий Пальчик

Александр Лукашенко заявил, что за это время ничуть не устал и готов чаще встречаться с молодежью. "Эта энергия и наше общение - это для меня очень важно. Честно говоря, я даже не устал. Мне было интересно беседовать с нашими молодыми людьми, - сказал Президент. - Я раз в два месяца точно буду у студентов, в аудиториях. Как ни говори, молодежь - будущее, но студенты - это основа любого государства, они будут определять его лицо".

Остальные участники встречи также по просьбе журналистов поделились своими впечатлениями.

 

Студентка третьего курса Валерия Гукова отметила, что диалог был очень душевный: "Очень приятно, что настолько чистые эмоции остаются после всего. Нет какого-то официально-делового стиля, такого строгого. Очень дружеская беседа была, приятные впечатления. Хотелось бы чаще встречаться с главой государства".

По мнению студентки, самым значимым ответом были слова Президента о будущем Беларуси в перспективе 10-20 лет: "Я услышала для себя важные вещи. И благодаря таким вещам, таким ответам на вопрос хочется двигаться дальше. И хочется все делать для того, чтобы Беларусь осталась самостоятельным независимым и сильным государством. Пускай маленьким, но сильным и свободным".

Сергей Цыганков, студент четвертого курса, рассказал, что давно ждал, когда в академии случится встреча с Президентом. "Все-таки особый статус академии к этому обязывает. Мне как юристу интересно, какие тенденции в государстве - как в политической сфере, так и в развитии законодательства", - сказал он.

"В целом после выступления Президента понятно, что академии есть к чему стремиться, есть куда расти. Радует то, что задачи и основные цели, к чему должна стремиться академия, намечены. А когда цели намечены, ясно, что делать дальше", - отметил студент.

Сергею Цыганкову было интересно услышать мнение Александра Лукашенко и о парламентских выборах, ведь от будущего состава парламента во многом будет зависеть качество принятых нормативных актов. "Президент очень тепло и душевно с нами пообщался. Чувствовалось его особое отношение к вузу со статусом "при Президенте". Диалог получился живой и разноплановый", - поделился впечатлениями участник встречи.

Он добавил, что было интересно узнать некоторые подробности о Президенте и с человеческой стороны, о жизни белорусского лидера: "Это всегда интересно услышать, всегда вызывает доверие. Ожидания от встречи оправдались".

Еще одна участница встречи, студентка четвертого курса Александра Кипцевич, которая задала вопрос Президенту, рассказала о своих волнениях: "Эмоции меня сейчас переполняют, поскольку получилось не просто задать вопрос, а пообщаться с первым лицом страны. После этого диалога появилось огромное желание учиться дальше, развиваться". Девушка рассказала, что она родом из Жабинки и не исключает того, что после учебы вернется на свою малую родину. Цель своей жизни она характеризовала, сославшись на слова своей бабушки, - "оставить после себя большой след в жизни".

Студентка-третьекурсница академии Екатерина Шевчик считает состоявшийся открытый диалог очень полезным. Ее порадовало то, что глава государства пообещал почаще посещать вуз и следить за тем, как он развивается. "Встреча была очень вдохновляющей", - подчеркнула девушка.

Ксении Корякиной, которая также учится на третьем курсе академии, пришлись по душе те посылы, которые глава государства адресовал молодежи. Она считает важными встречи такого уровня, которые позволяют молодым людям побольше узнать о развитии страны, а также о будущем белорусского образования.

"Дискуссия получилась по-настоящему интересная и насыщенная", - считает слушатель академии, заместитель начальника управления международного сотрудничества Министерства юстиции Александр Басалыга. Он подчеркнул, что глава государства во время общения затронул темы, волнующие разные группы людей: студентов, слушателей, преподавателей учебного заведения, а также в целом граждан страны. "Все услышали посылы, которые необходимы именно в их деятельности. Например, молодежь получила информацию о том, что государство видит необходимость в молодых людях, в их прогрессе, чтобы они учились, узнавали новое, проявляли инициативу, - отметил Александр Басалыга. - Ряд вопросов касался обучения, внедрения новых технологий в образование, что полезно преподавателям. Важно, что все ушли в позитивном настроении, готовые дальше вместе работать для страны".

По его мнению, особо стоит отметить стиль общения главы государства - непосредственный, живой, с долей юмора. "Все, кто хотел, смогли задать вопросы и получили откровенные, комплексные ответы", - сказал Александр Басалыга.

Для студента второго курса академии Дениса Гайкевича наиболее интересным было обсуждение качеств, необходимых для современного управленца. "Помимо обладания теоретическими знаниями, очень важен характер, темперамент человека. Часто именно врожденные лидерские качества выходят на первое место, перекрывая другие аспекты, - считает он. - Профессионалом, безусловно, нужно быть. Но без изюминки все-таки сложно стать лидером. В этом плане показателен пример Президента Беларуси: он обладает профессиональными качествами и харизмой".

Молодой человек отметил, что многое, о чем шла речь, еще предстоит переосмыслить, проанализировать. "Самое интересное - искренность ответов на вопросы. Я думал, все будет серьезно, но некоторые моменты, юмор, с которым отвечал Президент, придали драйв всему общению", - поделился он впечатлениями.

Необходимость увеличения практической составляющей в обучении отметила для себя по итогу выступления Президента директор Института управленческих кадров Анна Ящук. "Сегодня время диктует, требует быстрых, стремительных решений. Нет возможности на раскачку и длительное изучение теории, поэтому надо пересмотреть систему подготовки в сторону увеличения практики", - сказала она. Особое внимание следует обратить на отбор учащихся, который следует начинать со школьной скамьи. "Изначально лидерские качества заложены от природы. А научить, как правильно управлять, какими компетенциями должен обладать руководитель, - это уже задача образования", - уверена директор института. Она отметила, что встреча с главой государства не оставила никого равнодушным, было много вопросов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Лукашенко
Новости рубрики Общество
Фото из архива Центр управления перевозками БЖД планируют ввести в эксплуатацию до конца года
Фото из архива Беларусь и Россия обменяются опытом развития цифровой медицины -Турчин
Фото Минобороны Спецоперацию по блокированию участка границы провели на учениях КСОР ОДКБ в Нижегородской области
Во время учения "Поиск-2019" Учение разведорганов ОДКБ "Поиск" в 2020 году пройдет в Армении
"Микеланджело": локация моды, стиля и драйва
Фото из архива Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
Главное
Александр Лукашенко О задачах руководителям и будущем Беларуси - Лукашенко на встрече в Академии управления
Лукашенко о ЕАЭС: мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть
Турчин и Акимов сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт по углублению интеграции
Партнерство ЕБРР и Белинвестбанка позволило расширить рынки сбыта продукции отечественных предприятий
Топ-новости
Лукашенко о будущем Беларуси: хочу видеть ее свободной и независимой
Лукашенко рассказал, как проходит кадровый день Президента
Участники встречи в Академии управления поделились своими впечатлениями от общения с Лукашенко
"Микеланджело": локация моды, стиля и драйва
Беларусь готова участвовать в строительстве объектов и поставлять технику в Новгородскую область
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан в октябре
ГАИ и "Белнефтехим" рассказали, как подготовиться к зимнему автосезону
Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдет в БЕЛТА 22 октября
Акция "Чистый лес": что нужно знать желающим поучаствовать
"Белнефтехим" ответил на популярные вопросы о зимнем топливе
Шведские ученые подключились к замерам радиационного фона возле БелАЭС
Тепло и без осадков будет в Беларуси в выходные
Сегодня последний день онлайн-переписи населения
Факсимиле Брестской Библии вызвало большой интерес у участников Франкфуртской книжной ярмарки
Подготовка кадров для стройотрасли будет вестись с ориентацией на цифровизацию - Швец
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.