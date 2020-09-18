Участница женского форума "За Беларусь": мы сами в состоянии управлять своей страной

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы сами в состоянии управлять своей страной, заявила во время женского форума "За Беларусь" Оксана Дудук, учитель Государственного учреждения образования "Клецкая детская школа искусств", передает корреспондент БЕЛТА.

"С отличным настроением я и мои коллеги пришли в этот замечательный столичный комплекс. Мы - за стабильную свободную Беларусь, за то, чтобы наши дети жили в своей стране. Ни в коем случае не хотим, чтобы нами руководили западные политики. Мы сами в состоянии управлять своей страной. И доказательством тому служат почти три десятка лет активного и динамичного развития суверенной Беларуси", - полагает Оксана Дудук.-0-

Участница женского форума "За Беларусь": наши белорусские женщины всегда побеждали "Наши белорусские женщины всегда побеждали. А потому у нас нет тревоги за будущее страны. Уверена, что все наладится и в нашем доме будет тепло, уютно и хорошо", - сказала педагог дополнительного образования Областного центра творчества (Могилев) Елена Складнева.

Участница женского форума "За Беларусь": мы умеем дружить и вести мужчин за собой "Белорусы - это красивый славянский народ с открытой душой и прекрасным настроением. А наши женщины достойны самых лучших эпитетов и комплиментов", - сказала Анастасия Солдатенко.

Участница женского форума "За Беларусь": женщина должна объединять семью, страну, работать на мир, созидание и благополучие "Изначально женщина рождена, чтобы создавать, объединять. Ни в коем случае не разрушать. И сегодня часть наших женщин, наверное, где-то потерялись в пространстве, потому что нельзя так себя вести", - подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жанна Чернявская.