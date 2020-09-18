Участница женского форума "За Беларусь": женщина должна объединять семью, страну, работать на мир, созидание и благополучие

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жанна Чернявская акцентировала внимание на том, что женщина должна объединять семью, страну, работать на мир, созидание и благополучие, передает корреспондент БЕЛТА.

"Изначально женщина рождена, чтобы создавать, объединять. Ни в коем случае не разрушать. И сегодня часть наших женщин, наверное, где-то потерялись в пространстве, потому что нельзя так себя вести. Наш сегодняшний форум призван показать самые лучшие черты женского характера - мудрость, доброту, красоту, терпение и милосердие. Женщина должна объединять семью, страну, работать на мир, созидание и благополучие", - подчеркнула она.-0-