Учение с органами военного управления и организациями техобеспечения проходит 17-20 июня

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения проходит в Беларуси 17-20 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
"Планируется практически отработать выполнение задач по восстановлению вооружения, военной и специальной техники, подаче обеспечиваемым войскам ракет и боеприпасов, военно-технического имущества. Проведение этих мероприятий будет направлено на качественную подготовку войск к предстоящему в сентябре совместному оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019", - проинформировали в Минобороны.
Основные цели тренировки - обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения координации подчиненных сил и средств, совершенствование их слаженности и оперативности во время выполнения задач.
Командно-штабное учение проводится под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Сергея Симоненко.-0-
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