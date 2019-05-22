Ученые Беларуси и России обсудят новые проекты союзных программ 23-24 мая в Петрозаводске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширенное заседание бюро Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства пройдет 23-24 мая на базе Карельского научного центра Российской академии наук в Петрозаводске. В мероприятии примет участие представительная делегация Национальной академии наук Беларуси во главе с первым заместителем председателя Президиума НАН Сергеем Чижиком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.
Особый акцент на заседании бюро Межакадемического совета будет сделан на проблематике новых проектов программ Союзного государства, включая дистанционное зондирование Земли с целью мониторинга лесных пожаров, экологически чистые удобрения, новые абразивные материалы, специализированные высокоэкономичные и экологически чистые двигатели на газомоторном топливе.
Участники совещания рассмотрят также ряд других важных вопросов. Среди них - формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства, проекты совместных перспективных фундаментальных и прикладных научных исследований. В центре внимания руководства двух академий наук будет взаимодействие научных организаций Сибирского отделения РАН и НАН Беларуси, формирование тематики совместных исследований в интересах сбалансированного регионального развития двух стран, а также сотрудничество научных организаций НАН Беларуси и Карельского научного центра РАН.
Кроме того, в Петрозаводске обсудят подготовку к проведению совместного заседания Президиума НАН Беларуси и Президиума РАН, которое планируется провести в июне 2019 года в Москве. На это заседание будет вынесен вопрос научного сопровождения разработки стратегических направлений пространственно-территориального и социально-экономического развития России и Беларуси на долгосрочный период (мегапроект "Единая Евразия").
Ведущие ученые Беларуси и России рассмотрят также результаты деятельности Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства в 2018 году и план работ на 2019-2020 годы.-0-
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