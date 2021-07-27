Ученые Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень - Мезенцев

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Беларуси и России поднимают планку сотрудничества на межгосударственный уровень. Об этом заявил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Мезенцев стал одним из участников встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". По словам госсекретаря Союзного государства, сегодня идет речь не просто о взаимодействии ученых Беларуси и России на уровне исследовательских центров и институтов - планку сотрудничества поднимают на межгосударственный уровень.

"Представление Президенту возможных форматов расширения сотрудничества, новой философии научного поиска под эгидой Союзного государства, работа над предложениями по созданию инфраструктуры фундаментальных и прикладных исследований именно Союзного государства, которые будут своими результатами поддерживать национальную экономику и Беларуси, и России, - это то, что прозвучало сегодня на встрече", - рассказал Дмитрий Мезенцев.

Начало сотрудничества Национальной академии наук Беларуси и Курчатовского института, который состоит более чем из 10 научных центров, госсекретарь назвал важнейшим этапом реализации союзной программы в научной сфере. Белорусские ученые планируют принять участие в исследованиях по широкому спектру направлений - от выпуска новых лекарств (что особенно актуально в условиях пандемии) до использования энергии мирного атома и природоподобных технологий.

"Это подтверждение той практики отношений, которой мы все сегодня обязаны служить: ради людей и ради того, чтобы форматы Союзного государств были реально наполненными, выгодными обеим сторонам и подтверждали, что потенциал союзного договора весом и значим", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.-0-