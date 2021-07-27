Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на достойном уровне - Ковальчук

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь единственная из постсоветских республик сохранила науку на таком достойном уровне. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я хотел бы вас поздравить, - отметил руководитель института. - Вы единственная страна из постсоветских республик, которая сохранила науку. Должен вам сказать, к чести ваших коллег, я на самом деле просто поражен и обрадован. Мы с очень многими имеем дело, у нас большое количество делегаций из бывших республик, а сегодня - независимых государств, входящих в СНГ или другие образования. Надо сказать, что наука в таком виде - она сохранилась у вас".

По его наблюдениям, в Беларуси сохранено и развивается множество различных научных институтов, а ученые обеих стран близки по духу, и это служит прочной основой для эффективного взаимодействия между ними.

"В этом контексте у меня есть несколько предложений нашей помощи", - отметил Михаил Ковальчук. В частности, он упомянул возможность сотрудничества по использованию крупных исследовательских комплексов класса мегасайенс. "Сегодня успех науки, научного движения, прорыва связан с большими установками - так называемыми мегасайенс. Это крупные дорогостоящие установки, куда входят ускорители, специальные мощные источники рентгеновского излучения, нейтронов, лазерные источники", - пояснил ученый.

По словам Михаила Ковальчука, у Курчатовского института не так давно был опыт сотрудничества с белорусским "Планаром", который изготавливал для российского исследовательского центра небольшую партию оригинальных рентгеновских приборов. И этот опыт оказался положительным. Руководитель института отметил отличное, современное оснащение предприятий, профессионализм сотрудников.-0-