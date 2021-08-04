Ученые БГУ начали выпуск альтернативного дорогостоящим металлам стеклоуглерода

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ производят термостойкий аналог дорогостоящим металлам - стеклоуглерод СТУ-1000. Он представляет собой твердый материал со свойствами графита и стекла, обладает электропроводностью, газонепроницаемостью и термической стабильностью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Испытания в лабораторных условиях подтверждают стабильность стеклоуглерода в инертной (химически "неактивной") атмосфере при температурах до 1100 градусов. При использовании в вакууме в качестве подложки материал сохраняет данные характеристики вплоть до температуры 3000 градусов, при этом не плавится и не разрушается. Уникальные свойства делают его аналогом дорогостоящим металлам, что позволяет его использовать для производства емкостей лабораторного и металлургического оборудования, химически стабильной посуды и электродов. Ранее в Беларуси для таких целей использовались только импортные аналоги.

Создают материал путем контролируемого нагрева (пиролиза) термореактивных пластмасс в безкислородной среде.

Сегодня в БГУ небольшие партии опытных образцов стеклоуглерода выпускаются под заказ для научно-исследовательских лабораторий и предприятий Беларуси и России. Вуз специализируется на создании уникальных деталей небольших размеров и удовлетворении запросов в первую очередь образовательных учреждений и малых предприятий. В перспективе планируется увеличивать объемы производства и расширять рынок сбыта.

Над изготовлением материала работают коллективы лаборатории наноэлектромагнетизма и физико-технической лаборатории Научно-исследовательского института ядерных проблем БГУ под руководством ведущего научного сотрудника Вадима Баева и заведующего лабораторией Дмитрия Быченка.-0-