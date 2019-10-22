Ученые БГУ обнаружили в Минской области геодезические пункты XIX века

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Белорусского государственного университета обнаружили в Минской области геодезические пункты Центральноевропейской дуги, возраст которых насчитывает более 180 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Полевые исследования проводились на территории Копыльского, Любанского, Стародорожского и Клецкого районов. "Установлено точное местоположение шести пунктов. Сохранившиеся центры заложены на 50 см ниже уровня земли и представляют собой каменную кладку в форме куба с длиной ребра 1 м. В центре устанавливался кирпич и на нем отмечались координаты", - рассказали в пресс-службе.

Исследования проводились в 2018-2019 годах при участии сотрудников кафедры геодезии и космоаэрокартографии факультета географии и геоинформатики БГУ, ведущих специалистов государственного предприятия "Белгеодезия" и компании "Кредо-Диалог". Перед началом работ были изучены научные отчеты и картографические материалы XIX-XX веков.

Результаты полевых экспедиций ученые представят на международной научно-практической конференции "Геоматика: образование, теория и практика", которая пройдет 20-22 ноября на факультете географии и геоинформатики БГУ в Минске.

Всего на территории Беларуси с 1827 по 1866 годы было заложено 52 пункта, входящих в градусное измерение по параллели. "Проведение астрономических и геодезических измерений требовалось для установления формы и размеров земного эллипсоида. Определение длины дуг меридианов на разных широтах в середине XVIII века позволило подтвердить гипотезу о полярном сжатии планеты, определить параметры земного эллипсоида и опровергнуть версию о его идеальной шарообразной форме", - пояснили в пресс-службе Белгосуниверситета.

В БГУ подчеркнули, что геодезические построения позапрошлого века являются историческим наследием отечественной науки. "Поисковые работы ученых, геодезистов и картографов необходимы для сохранения уникальных объектов и включения их в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Подобные исследования позволяют провести сравнительный анализ геодезических работ в разрезе разных эпох. Современные определения с использованием спутниковых систем подтверждают высокую точность проведения астрономических и геодезических работ XIX века", - отметили в пресс-службе.

Центральноевропейская дуга параллели - градусное измерение вдоль параллели 52-й северной широты. Общая ее протяженность составляет 4360 км - от острова Валенсия (Ирландия) на западе до города Орска (Россия) на востоке. На территории Беларуси длина дуги превышает 530 км.-0-

Фото БГУ