22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые подготовили рекомендации по развитию рекреационной инфраструктуры в лесхозах Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Института экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича Национальной академии наук Беларуси Александр Пугачевский.

"У нас есть наработки по развитию рекреационной деятельности в лесном хозяйстве. Мы проанализировали наш лесной фонд и провели своего рода районирование для всех лесхозов Беларуси. Выработали рекомендации по развитию рекреационной инфраструктуры в тех или иных лесхозах", - сказал Александр Пугачевский.

Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН активно ведет работу и по другим направлениям, связанным с лесным хозяйством. Совместно с Институтом леса НАН проводится инвентаризация ранее осушенных лесных земель. "Определяем, насколько эффективно работают мелиоративные системы, не наносят ли они ущерб биологическому разнообразию, насколько влияют на баланс углерода в атмосфере. По результатам инвентаризации даем рекомендации, как дальше действовать в отношении этих гидролесомелиоративных систем: либо оставлять как есть, либо направлять на повторное заболачивание, либо проводить работы по реконструкции, чтобы повысить их эффективность", - пояснил директор института.

В двух пилотных лесхозах с участием специалистов института проводится специализированное лесоустройство. "Главная цель - проводить эту работу максимально дружественно в отношении животного, растительного мира, лугов, болот. Стремимся максимально адаптировать ведение лесного хозяйства в этих пилотных лесхозах к изменению климата", - добавил Александр Пугачевский.

Неделя родной природы проходит в Беларуси с 22 по 29 мая. Мероприятие посвящено Году малой родины и приурочено к празднованию Международного дня биологического разнообразия (22 мая). НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича, Центральный ботанический сад и Институт леса НАН подготовили ряд мероприятий. Сегодня состоялся семинар-открытие с участием руководства НАН Беларуси, Отделения биологических наук и научных организаций. На 23 мая запланирован ботанический и зоологический четверг. В этот же день стартует IX Международный научно-практический и обучающий семинар для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и работников специальности "лесное хозяйство" ("лесное дело"). В Ботаническом саду 24 мая состоятся экскурсии "Природная флора в экспозициях и коллекциях Центрального ботанического сада" и "Декоративные растения природной флоры Беларуси". В субботу и воскресенье, 25-26 мая, с 10.00 до 18.00 в Центральном ботаническом саду пройдет игровой семейный фестиваль TOYDAY. Планируется, что посетители смогут не только увидеть редкие и исчезающие виды растений, но и приобрести их образцы в магазине сада. 28 мая пройдет акция по озеленению территорий школ совместно со школьниками в Минске и Гомеле.

Международный день биологического разнообразия провозглашен Генассамблеей ООН в 1995 году.-0-