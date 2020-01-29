Ученые рассказали, как теплая зима влияет на дикую природу и урожай

29 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Теплая бесснежная зима по-разному влияет на представителей дикой природы и урожайность растений. Какими могут быть последствия такой погоды в Беларуси для животных, птиц, рыб, а также сельского хозяйства, корреспонденту БЕЛТА рассказали ученые.

"На большинстве животных теплая зима сказывается положительно. Из-за отсутствия снега им легче передвигаться по лесу и отыскивать корм. К примеру, для косули (у нее низкий рост) высота снежного покрова в 40 см является критичной - ей трудно добывать пропитание через снег (чернику, бруснику, вереск), сложнее убегать от хищников. Рукокрылые (летучие мыши) также в норме. Они могут спать при температуре до плюс 10 градусов", - отметил научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Научно-практического центра НАН по биоресурсам Павел Велигуров.

По его мнению, нелегко приходится тем животным, которые регулярно залегают в спячку (медведь, барсук, енотовидная собака, еж). "Для медведей высокая температура является сигналом для пробуждения, поэтому они так и не ложились", - добавил он. Отсутствие снежного покрова также негативно влияет на зверей, которые зимой меняют окрас на белый (горностай, ласка, заяц-беляк), так как они становятся более заметными для хищников.

Для рыб в теплой зиме есть как плюсы, так и минусы. Сейчас вылавливают меньше рыбы, следовательно, в весенне-летний период ее будет больше. Однако такая зима негативно может сказаться на нересте. "К примеру, у щуки возможен более ранний нерест, а из-за колебаний температур икра может погибнуть", - рассказал научный сотрудник лаборатории ихтиологии НПЦ НАН по биоресурсам Андрей Лещенко.

Что касается птиц, заведующая лаборатории орнитологии НПЦ Ирина Самусенко отметила: "Большинство птиц придерживается классической схемы и улетает на зимовку. Однако в последние годы численность некоторых видов пернатых (кряква, лебедь-шипун, цапля, баклан), которые остаются зимовать в Беларуси, увеличилась. Но говорить о каком-то тренде пока рано, необходимо иметь более долгий период наблюдений".

Теплая зима может повлиять и на будущий урожай, поэтому сейчас ученые ведут наблюдения за озимыми и готовят рекомендации аграриям. "К марту мы готовим рекомендации для сельского хозяйства, как оптимально адаптироваться к таким погодным условиям. Сейчас проводим мониторинг, изучаем, насколько запасы влаги в почве позволят обеспечить нормальные условия проведения весеннего сева, каким образом скорректировать подкормку азотными удобрениями озимых зерновых культур и озимого рапса", - поделился директор Института почвоведения и агрохимии НАН Виталий Лапа.

Сроки проведения подкормок будут зависть от наличия влаги в почве, также будет учитываться и температура, которая может внести свои коррективы. "Если в марте начнутся заморозки, нужно будет обезопасить посевы озимых культур", - предупредил он.

Виталий Лапа подчеркнул, что весной, в период сева, важно обратить внимание на обеспеченность хозяйств сбалансированными минеральными удобрениями. "Если растение обеспечено всеми макро- и микроэлементами, то расход влаги на создание урожая будет значительно меньше. Помимо этого, сбалансированное питание растений помогает нивелировать отрицательное влияние погодных условий", - отметил ученый.

Говоря о минеральных удобрениях, Виталий Лапа обратил внимание, что в мире сегодня большинство удобрений используется в виде комплексных смесей. Институт почвоведения и агрохимии НАН также разработал ассортимент комплексных удобрений, в одной грануле которых содержатся все необходимые растениям макро- и микроэлементы. Производит эти удобрения Гомельский химический завод.

По мнению директора Института природопользования НАН Сергея Лысенко, вероятность теплых зим будет возрастать, как и вероятность жарких засушливых летних месяцев. Сейчас осадков выпадает достаточно много (в основном дожди), но это свойственно периоду потепления. "Ситуация благоприятна для наполнения грунтовых вод, которые в засушливый период будут обеспечивать влагой почву, подпитывать реки", - добавил Сергей Лысенко.

Ученый подтвердил, что возможное похолодание может негативно сказаться на озимых. "Единственный риск может быть, если сейчас ударят сильные морозы, а отсутствие снежного покрова может болезненно отразиться на озимых сельхозкультурах. Однако, если смотреть прогнозы мировых метеорологических центров, температура в феврале ожидается на уровне нуля градусов", - пояснил он.-0-