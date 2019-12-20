Ученым года НАН Беларуси в 2019 году стал историк Александр Коваленя

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звание "Ученый года НАН Беларуси - 2019" присвоено академику-секретарю отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук, члену-корреспонденту НАН доктору исторических наук Александру Ковалене. Такое решение принято сегодня Президиумом НАН, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Александр Коваленя - известный в Беларуси и за рубежом ученый в области исторической науки. Основные направления его научной деятельности - исследование истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, партизанского движения и подпольной борьбы на оккупированной территории Беларуси, молодежного движения ХХ века. Ученый является инициатором, разработчиком и соисполнителем уникального фундаментального межведомственного научного проекта "История белорусской государственности" в пяти томах, презентация первого тома которого состоялась в январе 2019 года. Александр Коваленя принимал активное участие в разработке концепции четырехтомного "Вялікага гістарычнага атласа Беларусі", редактировании и подготовке ряда карт и специальных текстов.

Ученый поддерживает тесную связь с системой образования Беларуси. Является автором 25 учебников и учебно-методических пособий для общеобразовательной школы и высших учебных заведений.

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