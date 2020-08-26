Учитель не должен быть средством политической борьбы - депутат

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учитель не должен быть средством политической борьбы, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Лилия Кирьяк.

"Школы не должны быть площадкой для политических споров, дискуссий, обсуждений, а учитель - средством политической борьбы. Очень надеюсь на здравомыслие родителей. Они не должны вовлекать детей в политическую ситуацию и настраивать их против учителей. Только в конструктивном взаимодействии школы и семьи, тесном сотрудничестве можно обеспечить каждому обучающемуся образование с учетом его способностей", - сказала Лилия Кирьяк.

По ее словам, это ошибочное утверждение, что сегодня наблюдается раскол в педколлективах страны. "Изучая ситуацию, мнения наших учителей, постоянно разговаривая с руководителями гимназий, школ, я могу утверждать, что побеждают профессионализм и мудрость. То есть руководителями и администрацией учебных заведений делается все для того, чтобы коллективы не раскололись, а даже, наоборот, сплотились в это непростое время. Главная задача школы сейчас - объединить усилия всех педагогов, чтобы обеспечить доступность и качество образования для каждого ребенка", - отметила парламентарий.

Лилия Кирьяк подчеркнула, что сегодня необходимо выстроить конструктивный диалог между родителями и учреждениями образования. "Патриотизм, воспитание у молодежи любви к Родине, уважения законов своей страны были и остаются незыблемыми ценностями. И тут, мне кажется, необходимо усилить роль социально-гуманитарных дисциплин. То есть усилить преподавание истории, обществоведения. Пересмотреть подходы, объединиться и продумать, как сформировать у молодежи правильное понимание истории нашей страны, уважительное отношение к госсимволике, традициям. Эти моменты сегодня выходят на первый план, - добавила она. - Важно, чтобы ученик был с духовным стержнем, который в трудные моменты для страны не позволит ему расшататься и позволит быть верными тем ценностям, которые вырабатывались многими поколениями белорусов".-0-

Политические события не должны затрагивать детей и школу - педагог "Школа и дети должны оставаться вне политики. Эти события не должны их касаться, потому что учитель приходит в школу, чтобы учить детей, заряжать их позитивом, энергией, желанием учиться, верой в себя и свои возможности", - подчеркнула педагог Татьяна Малиновская.