Учреждения образования помогут выпускникам при любых проблемах с трудоустройством по распределению

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С любыми вопросами по трудоустройству по распределению выпускники могут обращаться за помощью в свои учреждения образования. Об этом заявила консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси Татьяна Короткевич во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"При любых затруднениях с трудоустройством на первом рабочем месте выпускники могут обращаться за помощью и консультацией в учреждения образования, направившие их на работу", - подчеркнула она.

Специалисты Министерства образования ответили на наиболее распространенные вопросы выпускников и молодых специалистов и дали несколько рекомендаций по защите своих прав.

По словам консультанта управления высшего образования Министерства образования Ольги Мущинской, наниматель обязан трудоустроить прибывшего по распределению выпускника в соответствии с полученной им специальностью и квалификацией. Если наниматель предлагает выпускнику должность, которая не соответствует полученному образованию, прежде чем заключать трудовой договор, она порекомендовала обратиться к нанимателю с заявлением о трудоустройстве в соответствии со свидетельством о направлении на работу. Если он не может или отказывается предоставить соответствующую должность, выпускник вправе обратиться в учреждение образования, направившее его на работу, для перераспределения.

Если работодатель по какой-то причине не может трудоустроить выпускника в определенные в направлении сроки, он обязан письменно уведомить об этом выпускника. При этом важно документально зафиксировать сам факт своего прибытия к месту работы и получить именно письменный отказ от нанимателя. Эти документы послужат доказательством того, что выпускник не приступил к работе по распределению по вине нанимателя, и основанием для обращения в учреждение образования для перераспределения.

Еще одна рекомендация касается молодых специалистов, уже работающих по распределению. Как отметила главный специалист управления кадровой политики Министерства образования Ольга Дмитриева, молодой специалист - такой же работник, как и все остальные, и обладает такими же правами и обязанностями. За защитой своих прав работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, действующую в организации нанимателя, или в суд. В случае нарушения нанимателем трудового законодательства молодой специалист может инициировать расторжение трудового договора.-0-

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