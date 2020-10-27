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Общество
27 октября 2020, 20:06

Уголок Беларуси откроется в историческом центре турецкой столицы

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголок Беларуси откроется в историческом центре турецкой столицы - крепости Анкары, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

Это обсуждалось сегодня во время визита посла Беларуси в Турции Виктора Рыбака к основателю культурного фонда "Хамамаркасы" Эролу Уруглу, который в марте 2019 года посетил Минск для знакомства с белорусской школой современного изобразительного искусства.

Эрол Уруглу сообщил о завершении ремонта и подготовке к открытию культурного центра в крепости Анкары. Два помещения в этом культурном центре будут тематически посвящены Беларуси. Планируется разместить картины белорусских художников, находящиеся в распоряжении турецкого фонда, а также экспонаты с белорусской символикой: костюмы, традиционные сувениры и рекламную продукцию.

В посольстве напомнили: загранучреждение совместно с Эролом Уруглу с апреля по август 2019 года организовали экспозицию работ представителей Национального центра современных искусств Беларуси в Анкаре.

Большая часть зданий цитадели, где разместится культурный центр, охраняется ЮНЕСКО. Внутри крепостных стен расположен Музей анатолийских цивилизаций с экспозициями, посвященными хеттам, древним византийцам и Оттоманской империи, а также мечеть XII века.-0-

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