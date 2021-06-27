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27 июня 2021, 20:42

Уголовное преследование в отношении Валдаса Адамкуса по делу о геноциде актуально - Генпрокуратура

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное преследование в отношении бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса по делу о геноциде актуально, заявил на телеканале СТВ заместитель генерального прокурора Алексей Стук, говоря о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Алексей Стук отметил, что в некоторых карательных операциях более активную роль играли коллаборационисты из числа литовских, латышских националистов, которые уничтожали белорусский народ. Один из них - это общеизвестная фигура Антанас Импулявичюс по прозвищу «Минский мясник», который участвовал во многих карательных операциях, на его счету десятки тысяч загубленных жителей Беларуси. Особенно масштабная карательная операция, которую он возглавлял, - "Зимнее волшебство".

"Инициативно к нему буквально напросился в помощники Валдас Адамкус. "Минский мясник" после освобождения Беларуси скрылся на территории Германии, после этого эмигрировал в Америку. К сожалению, Америка отказала нам в его выдаче, в настоящее время его судьба неизвестна. А вот Адамкус через некоторое время вернулся в Литву и избирался на высший пост, был Президентом Литовской Республики", - сказал замгенпрокурора.

Алексей Стук сообщил, что белорусская сторона направила в Литву запрос о местонахождении Адамкуса и о возможном допросе. "Уголовное преследование в отношении его актуально, поскольку он жив и давал интервью одному средству массовой информации. Мы надеемся на разумный подход и соблюдение компетентными органами этих стран своих обязательств по международным договорам и конвенциям. Предполагать их ответы, предполагать, насколько они отзовутся на нашу просьбу, сейчас, наверное, преждевременно, но мы надеемся на здравый смысл в решении этого вопроса", - сказал он.

Всего по уголовному делу допрошены около 4 тыс. человек, большая часть из них - узники. Конечно, они были совершенно в молодом или детском возрасте, но по их воспоминаниям тоже можно воспроизвести многие события. Установлено более 80 захоронений, которые доселе были неизвестны, они были безымянными. Исходя из этого, будет продолжена работа, будут продолжаться установления фактов истребления белорусского народа. "На этой основе будет сделан вывод, что в период Великой Отечественной войны было именно планомерное целенаправленное истребление белорусского народа, прежде всего регулярной немецкой армией и примкнувшими к ним коллаборантами из числа некоторых соседних государств", - отметил замгенпрокурора.

Также он добавил, что в рамках этого уголовного дела направлены запросы во многие страны, даже такие отдаленные, как Великобритания, Канада.-0-

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