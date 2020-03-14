Украина и Польша сообщили о временных ограничениях пропуска через границу

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде сопредельных с Беларусью стран введены дополнительные ограничения, в том числе запрет на въезд иностранцев, направленные на предотвращение распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Так, с 00.01 16 марта по киевскому времени в течение двух недель не будет осуществляться пропуск через государственную границу Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе в рамках транзитного проезда. Запрет на пересечение границы не будет распространяться лишь на сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, членов их семей, а также граждан, имеющих свидетельство на постоянное или временное проживание в Украине.

С 00.00 15 марта по польскому времени будут закрыты для пропуска иностранных граждан границы Польши на 10 дней (с возможностью продления срока). Прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд. В польских пунктах пропуска прекращается оформление в "Беловеже" (с белорусской стороны "Переров"), "Черемхе" ("Высоколитовск"), "Половцах" ("Песчатка"), "Славатыче" ("Домачево") и "Рудавке" ("Лесная").

Пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска Польши "Тересполь" ("Брест автодорожный"), "Кукурыки" ("Козловичи"), "Кузница Белостокская" ("Брузги"), "Бобровники" ("Берестовица"), а также железнодорожных - "Тересполь" ("Брест железнодорожный"), "Семенувка" ("Свислочь") на железнодорожной станции Свислочь, "Кузница Белостокская" ("Гродно") на железнодорожных станциях Гродно и Брузги на въезд в Польшу будет разрешено: гражданам Польши, тем, кто является мужем, женой или детьми граждан Польши или находятся под их опекой, лицам, имеющим карту поляка, руководителям дипмиссий и персоналу дипломатических и консульских учреждений, а также членам их семей, гражданам, имеющим право постоянного или временного пребывания на территории Польши, а также управляющим транспортным средством для перевозки товаров.

Ограничительные меры по пересечению границы с Украиной и Польшей будут действовать до особого распоряжения. Госпогранкомитет рекомендует учитывать эти сведения при планировании поездок.

Не исключается, что меры по ограничению въезда на свою территорию иностранных граждан в ближайшее время также введет Литва.

При этом обозначенные меры в сопредельных странах не ограничивают выезд из них граждан Беларуси. Тем, кто планировал возвращаться на родину транзитом через указанные страны, МИД Беларуси рекомендует действовать в соответствии с конкретной ситуацией и искать альтернативные варианты. Оказавшимся в ситуации, когда нет возможности вернуться домой, необходимо сообщать о себе в соответствующие загранучреждения Беларуси или в Министерство иностранных дел.

"Ситуация не статична. В этой связи дополнительно просим граждан, планирующих зарубежные поездки, в целях получения подробной информации о характере и сроках ограничений, обращаться в соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения этих стран. Актуальная информация по мере появления будет размещаться в том числе на сайтах белорусских дипломатических представительств в зарубежных государствах", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.-0-