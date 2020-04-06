6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина вводит дополнительные ограничения на въезд в страну, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

По официальной информации украинской стороны, 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом. В сообщении говорится, что они смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: "Доманово" (с белорусской стороны "Мокраны"), "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Славутич" ("Комарин"), "Новые Яриловичи" ("Новая Гута"), "Сеньковка" ("Веселовка").

"В то же время в белорусских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой. Информацию по въезду в Украину рекомендуем уточнять в посольстве и консульских учреждениях этого государства", - отметили в Госпогранкомитете.

Как сообщает украинская сторона, данные меры вводятся в рамках противодействия распространению COVID-19. Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.-0-