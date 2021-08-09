Украинская участница "Большого разговора": Беларусь занимает взвешенную позицию во взаимоотношениях с Украиной

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает взвешенную позицию во взаимоотношениях с Украиной. Такое мнение выразила корреспонденту БЕЛТА ведущая украинского телеканала "Первый Незалежный" Диана Панченко - участница встречи главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом". Кстати, она в этом году была в числе ведущих на "Славянском базаре " в Витебске.

"Рада была присутствовать на встрече с Александром Лукашенко, в частности, еще и потому, что на пресс-конференцию Президента Украины Владимира Зеленского я не смогла попасть, нас туда не аккредитовали", - сказала украинская гостья.

Она назвала отношения "между Беларусью и Украиной на данном этапе крайне низкими, на худшей отметке за всю историю двусторонних контактов".

Журналистка вспомнила, что еще совсем недавно, осенью в 2019 году, Александр Лукашенко и Владимир Зеленский общались в Житомире на Форуме регионов. "Казалось, все радужно и открывается новая страница в отношениях двух стран, двух народов. Были такие надежды, но, к сожалению, они не оправдались", - сказала она.

"Во время той встречи Александр Лукашенко отметил, что вторжение третьей страны в Украину невозможно, разве что на тракторе, - подчеркнула представитель украинского телеканала. - И сегодня он это подтвердил. Это было крайне важно услышать. Прозвучало очень много нового и важного для Украины".

"Политик Зеленский напоминает что-то абсолютно диктуемое со стороны Запада", - заметила при этом Диана Панченко.

"Было интересно узнать позицию Александра Лукашенко в отношении того, что может быть "красной линией" в наших отношениях. И, к моему удивлению, Президент Беларуси сказал, что мы ее уже прошли, когда Украина запретила полеты белорусской авиакомпании, - продолжила она. - Александр Лукашенко также прокомментировал ситуацию с вагнеровцами, поставками электроэнергии, которые крайне важны для Украины".

Журналистка отметила взвешенную позицию Беларуси во взаимоотношениях с Украиной и обратила внимание на тот факт, что люди не должны страдать от того, что двусторонние отношения на таком уровне.

Она поделилась впечатлениями от посещения Минска, в котором она впервые: "Город в хорошем смысле слова спланированный, продуманный, комфортный для людей. Я была удивлена, как много людей на улицах города нас узнавало".

"Хочется верить, что не все потеряно в отношениях Беларуси и Украины, что вектор сменится, что у руля Украины появятся мудрые люди, которые все же будут дорожить теми отношения, которые создавались на протяжении стольких лет", - подчеркнула украинка.-0-

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