Украинский политолог: ни Беларусь, ни Россию не вижу в качестве агрессора

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский политолог Александр Семченко в эфире телеканала СТВ заявил, что ни Беларусь, ни Россия не являются агрессорами, сообщает БЕЛТА.

"Я не вижу Беларусь в качестве агрессора, я не вижу Россию в качестве агрессора, что бы в Украине ни говорили. Другое дело, что те самые пресловутые проплаченные Западом эксперты будут утверждать совершенно другое", - сказал Александр Семченко.

Он заметил, что такие "эксперты" уже сейчас начинают утверждать о милитаристских устремлениях Александра Лукашенко, а также о том, что Беларусь не является самостоятельным субъектом международных отношений. "Это все глупости и не многие украинцы в этот бред верят", - добавил он.

По словам политолога, на сегодня первая роль в подогревании милитаристских, нацистских настроений в Украине принадлежит уже не США, а Великобритании. "И они настраиваются на войну. И настраивают население Украины на военный лад. Потому что населению нужно же в какой-то момент объяснить, почему воюют с белорусами. На протяжении уже двух лет, правда, не очень успешно, людям в Украине внушают: белорусы враги. Не получается. Ищут новые тезисы, в том числе не удивлюсь, если скоро по буквам начнут склеивать выступление Александра Лукашенко с тем, чтобы доказать, что он милитарист и имеет претензии к Украине, хотя на самом деле это, конечно, бред, не имеющий никакого отношения к реальности", - заметил Александр Семченко.-0-