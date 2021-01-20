Улучшение качества жизни населения будет приоритетом для Беларуси в новой пятилетке - эксперт

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улучшение качества жизни населения будет приоритетом для Беларуси в новой пятилетке. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

Проект программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы разработан правительством совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом при участии Национальной академии наук и Национального банка, представителей научного и бизнес-сообщества. "Он отличается конкретностью и целевым характером, а также новизной в структурировании и изложении. И самое главное - в нем, как и ранее, во главу угла поставлено улучшение качества жизни населения, которое будет обеспечено через наращивание экономического потенциала отраслей и регионов, их цифровую трансформацию, а также создание благоприятной регулирующей среды", - сказал Василий Гурский.

По его словам, акцент делается на трех основных драйверах развития страны: широком освоении новейших технологий производства и управления (V и VI технологических укладов), гармонизации совместных действий с основными внешнеэкономическими партнерами (прежде всего, по Союзному государству, ЕАЭС, СНГ), гармоничном развитии человеческого капитала, основанном на высокой социальной ответственности и подлинных ценностях в сочетании с высоким уровнем образования и подготовки кадров.

Василий Гурский отметил, что в соответствии с поручением главы государства, данным на совещании с учеными 11 сентября 2020 года, Национальная академия наук в целом и Институт экономики в частности активизировали свое участие в работе по подготовке программы. Был внесен ряд предложений по совершенствованию ее структуры и наполнения. Эти предложения обсуждались на совещаниях с заинтересованными и были учтены разработчиками программы.

"Институт экономики совместно с Центром системного анализа и стратегических исследований, а также Институтом системных исследований в АПК в тесном контакте и взаимодействии с органами государственного управления активно и на постоянной основе участвуют в работе по подготовке программы на каждом этапе планирования. Участие НАН Беларуси в разработке программных документов позволяет наиболее полно использовать интеллектуальный потенциал ученых для решения приоритетных государственных задач и вносит значительный вклад в научно-аналитическое сопровождение деятельности органов государственного управления", - резюмировал директор института.-0-