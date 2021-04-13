Умер заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист Беларуси эстрадный певец Леонид Борткевич скончался на 72-м году жизни, сообщает БЕЛТА.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Музыкой начал увлекаться еще в детстве. Во время учебы в архитектурном техникуме был солистом местного оркестра, а после - вокалистом ансамбля "Золотые яблоки".

В 1970 году Владимир Мулявин позвал талантливого юношу выступать в свой ансамбль "Песняры". Леонид Борткевич стал голосом популярной группы. В его исполнении слушатели запомнили такие хиты, как "Александрина", "Белоруссия", "Олеся", "Березовый сок", "Беловежская пуща", "Вероника", "Купалинка" и многие другие.

В 1980 году Борткевич поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС). В том же году из-за невозможности совмещать гастроли и учебу покинул ансамбль "Песняры". С 1983 года был солистом Белорусского телевидения и радио. В 1989 году с женой, олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут и сыном Ричардом переехал в США, где прожил около десяти лет.

С августа 2003 по ноябрь 2008 года и с февраля 2009 года - руководитель собственного ансамбля "Песняры".

Леонид Борткевич - заслуженный артист Беларуси (1979), лауреат I премии Всесоюзного конкурса советской песни (1973), а также лауреат международных фестивалей и конкурсов.

Артист выпустил автобиографическую книгу "Песняры" и "Ольга", в которой поделился с читателями своей творческой и личной жизнью, рассказал об уникальности ансамбля "Песняры". Отдельную главу посвятил своему другу и учителю Владимиру Мулявину. На основе дипломного проекта Борткевича был построен минский кинотеатр "Октябрь".-0-