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09 августа 2021, 11:41

Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

Фото из архива
Фото из архива

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Новая неделя в Беларуси начинается с умеренно теплой, но неустойчивой погоды. Определяющее влияние оказывают атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, распространяющиеся с юго-запада Европы", - отметили синоптики.

Во вторник, 10 августа, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в неустойчивой воздушной массе. В основном будет без осадков, лишь днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит плюс 10-16 градусов, местами по востоку до плюс 18. Днем воздух прогреется до 23-29 градусов тепла, по юго-востоку местами до плюс 30.

В среду, 11 августа, при прохождении атмосферного фронта ночью местами, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура в ночные часы будет плюс 10-17, в дневные - плюс 20-27, по юго-востоку - плюс 28-30 градусов.

В четверг, 12 августа, на территорию Беларуси будет поступать неустойчивая, но более прохладная воздушная масса. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 10-17. Днем воздух прогреется до плюс 18-24, местами до 26 градусов тепла.

В пятницу, 13 августа, с ростом атмосферного давления прогнозируется преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16 градусов, в дневные - плюс 20-27 градусов.-0-

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