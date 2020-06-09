Умерла легенда белорусского телевидения Нина Шоба

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легенда белорусского телевидения Нина Шоба умерла на 83-м году жизни. Такая информация размещена в Telegram-канале Агентства телевизионных новостей, сообщает БЕЛТА.

После окончания факультета журналистики БГУ Нина Шоба работала в Гомеле. Через три года переехала в Минск. Она посвятила телевидению около полувека и воспитала не одно поколение телевизионщиков.

Нина Шоба - автор самых популярных и любимых программ: "Калыханка", "Чырвоныя гваздзікі", "Вас выклікае Спартландыя", "Усе мы родам з дзяцінства", "Сузор'е надзей". Благодаря ей дети уже более 35 лет засыпают под сладкое звучание родного языка. Она также стояла у истоков национального телепроекта "Детское "Евровидение".-0-