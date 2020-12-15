Уникальная общественная дискуссия - Кунцевич рассказал о сборе предложений к Всебелорусскому народному собранию

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За всю историю Всебелорусского народного собрания еще никогда его проведение не предваряла столь широкая общественная дискуссия по вопросам дальнейшего развития страны. Об этом БЕЛТА сообщил руководитель рабочей группы республиканского оргкомитета по подготовке собрания, заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

"Формат диалоговых площадок, общественных и депутатских приемных позволяет провести своеобразную инвентаризацию наиболее актуальных проблем, стоящих перед белорусским обществом и государством, почувствовать, что сегодня особенно беспокоит людей, какой они хотят видеть Беларусь будущего. Анализ предложений, поступающих в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, свидетельствует о возросшей социальной и гражданской активности граждан", - отметил Андрей Кунцевич.

По его словам, внесенные на сегодняшний день предложения затрагивают в первую очередь актуальные вопросы, нацеленные на долгосрочную перспективу.

К примеру, с учетом нынешней геополитической ситуации многие участники общественной дискуссии указывают на целесообразность закрепления на конституционном уровне ценности национального суверенитета, территориальной целостности и независимости Беларуси, историко-культурной самоидентификации народа, памяти о Победе в Великой Отечественной войне, информационной и экологической безопасности.

"Достаточно активно вносятся предложения по перераспределению полномочий между ветвями власти, корректировке избирательной системы, дальнейшему развитию общественных институтов, повышению роли местного управления и самоуправления, формированию концептуальных основ и ценностных ориентаций белорусского общества. Свою позицию по дальнейшему развитию нашего государства рабочей группе довели 11 из 15 политических партий, а также ведущие общественные объединения. На сегодняшний день саккумулировано более 10 тыс. предложений. Их сбор продолжается", - подытожил заместитель главы Администрации Президента.-0-