Университет МЧС получил сертификат Межгосударственного авиационного комитета

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Университет гражданской защиты МЧС одобрен Межгосударственным авиационным комитетом в качестве учебного заведения, имеющего право проводить подготовку, переподготовку и повышение квалификации членов летных и кабинных экипажей воздушных судов по аварийным процедурам, использованию аварийно-спасательного оборудования, оказанию помощи членам экипажа и пассажирам при возникновении авиационного события. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

"Сертификат дает право обучать специалистов авиакомпаний, имеющих воздушные суда типа Boeing 737-300/400/500/600/700/800/900/ВВJ, Boeing 767-300, Boeing 747-300/400, СL-600B19 (CRJ-100/200, Challtnger 850), Embraer-170/175/190/195, Ту-154M, Ил-76ТД, Ил-62М, Ан-2, Ан-12, Ан-30, Ан-32, Ан-26Б, Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26, Eurocopter AS355, мотопланер SB-25F Falke, Diamond DA-40-NG, Viper SD-4, Robinson R44, Cessna 172 Skyhawk, Pilatus PC-12NG, Aeroprakt A-32. Кроме того, документом подтверждено соответствие подготовки в Университете гражданской защиты МЧС требованиям воздушного законодательства Беларуси и нормативным актам Межгосударственного авиационного комитета", - рассказал Андрей Садовский.

Образовательный процесс будет проходить на учебно-лабораторной базе филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС.

Впервые подобная подготовка на базе филиала университета МЧС прошла в 2010 году, а в 2013-м вуз получил сертификат Межгосударственного авиационного комитета и трижды (в 2015-м, 2017-м и 2020 годах) его продлевал.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз МЧС - образовательный центр в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям. За все время на базе Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение более 55 тыс. человек.-0-