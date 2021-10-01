Университет МЧС провел международную онлайн-конференцию по подготовке спасателей

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консолидированный подход в подготовке спасателей-пожарных обсудили сегодня на международной научно-практической онлайн-конференции, организованной и проведенной в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Научный форум прошел на английском языке. В числе участников - более 50 представителей научного сообщества из Беларуси, Азербайджана, Китая, Узбекистана, Нидерландов и Венгрии. Участники конференции рассмотрели белорусский опыт подготовки спасателей, обсудили образовательные возможности Университета гражданской защиты МЧС и внедрение инновационных подходов в области обучения населения правилам безопасности жизнедеятельности. Кроме того, в центре внимания конференции были вопросы внедрения виртуальной образовательной среды как тренинг-инструмента для подготовки специалистов по гражданской защите.

Фото Университета гражданской защиты МЧС

Отдельное внимание участники обратили на разрабатываемый университетом МЧС экспериментальный макет тренажера, имитирующий эффекты физических воздействий в условиях виртуальной реальности.

Представители университета Цинхуа (Китай) рассказали о проводимых исследованиях в области системы дистанционного мониторинга городской противопожарной защиты, а участник из Узбекистана поделился научными исследованиями по получению высокоэффективного бетона для повышения сейсмостойкости зданий и сооружений. Всего было сделано более десяти докладов.

Цель конференции - обмен опытом с учреждениями образования в сфере подготовки спасателей-пожарных и обсуждение возможности единого подхода к их подготовке.-0-