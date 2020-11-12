Университет МЧС стал победителем Республиканской универсиады - 2019

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем Республиканской универсиады - 2019 стал Университет гражданской защиты МЧС. Торжественная церемония награждения состоялась накануне в Республиканском государственном училище олимпийского резерва. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"По итогам соревнований Республиканской универсиады в 2019 году Университет МЧС победил в общекомандном зачете в четвертой группе с числом обучающихся на дневной форме до 2000 человек, обойдя Витебский государственный технологический университет и Академию управления при Президенте, - рассказал Андрей Садовский. - Кубок победителя из рук чемпиона ХХIX летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Александра Богдановича получил первый заместитель начальника университета МЧС Игорь Радьков".

Университет гражданской защиты уже второй год подряд становится победителем Республиканской универсиады. Так, по итогам 2018 года спасательный вуз Беларуси также был лидером универсиады.

Спортивные соревнования по различным видам спорта среди студентов начали проводиться в Беларуси с 1929 года в рамках Всебелорусской студенческой спартакиады высших учебных заведений. С 1993 года состязанию присвоено название Республиканские студенческие игры, а с 2004 года - Республиканская универсиада.-0-