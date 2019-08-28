Уполномоченные лица и организации собственников смогут в суде защищать права потребителей ЖКУ

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/ Уполномоченных лиц по управлению общим имуществом и организации собственников планируют наделить правом защищать права потребителей жилищно-коммунальных услуг в суде, при этом их предполагается освободить от уплаты пошлины при обращении в суд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Наталия Жибуль.

Новация предусмотрена законопроектом об изменении законов по вопросам защиты прав потребителей ЖКУ. Парламентарии готовят его ко второму чтению. "Документ предусматривает корректировку не только профильного закона, но и внесение дополнения в Налоговый кодекс. Оно предусматривает, что уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместных домовладений, товарищества собственников и организации застройщиков по судебным делам, связанным с защитой прав потребителей ЖКУ, будут освобождаться от уплаты пошлины. Это немаловажно", - отметила Наталия Жибуль.

Закон о защите прав потребителей ЖКУ планируется изложить в новой редакции, поскольку во время работы над поправками заинтересованные госорганы, а также депутаты внесли большое количество замечаний и предложений, направленных на совершенствование отношений в этой сфере и подходов, заложенных в Жилищном кодексе. Поправки в ЖК приняты депутатами на прошлой сессии.

Парламентарий рассказала о некоторых предложениях, основанных на практике. Например, бывает так, что исполнитель, коммерческая организация, хочет отказаться от заключения договора на оказание коммунальных услуг в связи с тем, что это невозможно по техническим причинам. Проект предусматривает, что исполнитель не сможет этого сделать, если оборудование, сети, другие узлы и механизмы, необходимые для оказания коммунальной услуги, находятся в неисправном состоянии из-за ненадлежащего содержания их исполнителем. "Содержать сети в исправности - обязанность исполнителя", - подчеркнула депутат.

Многих интересовал также вопрос, что будет с договорами на оказание жилищно-коммунальных услуг, которые уже заключены. "В законопроекте предусмотрено, что договоры, заключенные до его вступления в силу, действуют в течение указанного в них срока и не подлежат приведению в соответствие с требованиями обновленного закона", - пояснила Наталия Жибуль.

Она добавила, что в законе о защите прав потребителей ЖКУ появится статья, посвященная правовым основам оказания жилищно-коммунальных услуг. В ней будет четко прописано, какой договор кто и с кем должен заключать. Она изложена очень доступным языком.

Как сообщалось, в целом поправки направлены на совершенствование закона "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" с учетом практики его применения. Предусматривается регулирование правоотношений с участием уполномоченного лица по управлению общим имуществом - еще одним участником отношений в области защиты прав потребителей ЖКУ, помимо потребителя, исполнителя, общественных объединений потребителей, государственных органов и других организаций. Кроме того, законопроектом конкретизируются полномочия госорганов в области защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.-0-