Уровень гражданского сознания белорусского общества достаточно высокий - эксперт

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень гражданского сознания белорусского общества достаточно высокий. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений факультета международных отношений БГУ Юлианна Малевич.
"Белорусское общество движется вперед, и в первую очередь этому способствует развитие информационной сферы", - сказала Юлианна Малевич.
Эксперт возлагает на новый состав парламента большие надежды. "Наверное, в первую очередь хотелось бы, чтобы в парламенте возникла некая экспертная элита, которая могла бы правильно реагировать на оперативные вопросы, возникшие ситуации. Хотелось бы, чтобы новый парламент более конкретно работал с избирателями, чтобы больше было какого-то интерактивного общения", - отметила эксперт.-0-