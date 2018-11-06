Уровень заболеваемости ОРИ в Беларуси на 16% ниже прошлогоднего

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заболеваемости ОРИ в Беларуси в настоящее время на 16% ниже прошлогоднего, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас очень спокойная ситуация с респираторными инфекциями", - сказала Инна Карабан.

В целом эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью инфекционной патологией в этом году в стране оценивается как благополучная. С начала года не зарегистрировано ни одного случая дифтерии, заболеваемость коклюшем, эпидемическим паротитом - на уровне прошлого года.

Что касается кишечных инфекций, отмечается снижение заболеваемости в пределах 10-15%. Также меньше болеют по сравнению с прошлым годом вирусным гепатитом А (наблюдается снижение около 40%).-0-