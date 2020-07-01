Уровни воды на Соже и участке Днепра в июле ожидаются выше средних

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровни воды на Соже и Днепре на участке Речица - Лоев в июле ожидаются выше средних для этого времени года, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Уровни воды на большинстве рек в июле прогнозируются близкими к средним многолетним значениям и ниже их. Исключения составляют реки Сож и Днепр на участке Речица - Лоев, где уровни воды ожидаются несколько выше средних значений для этого времени года", - сказали в Белгидромете.

Специалисты также подготовили обзор водного режима рек в июне. "Прошедшие за прошлый месяц дожди, местами сильные, обусловили на большинстве рек рост уровней воды. В связи с этим на Днепре, Соже и Припяти развились дождевые паводки высотой от 70 до 170 см над предподъемным уровнем. Уровни дождевого паводка на Соже превысили максимумы весеннего половодья", - отметили в Белгидромете. В результате повышения уровней воды на Вилии у деревни Стешицы и притоке Сожа реке Остер вода выходила на пойму, а на Днепре у Могилева, Березине у Бобруйска и Соже у Кричева на непродолжительное время улучшались условия для работы речного транспорта.

Водность Западной Двины, Немана, Вилии, Западного Буга, Березины, Днепра на участке Жлобин - Речица и Сожа у Гомеля в июне была близка к обычной для этого времени года. Водность Днепра на участке Орша - Могилев превысила норму на 40-60%, Сожа на участке Кричев - Славгород - на 70-140%. Но на Припяти этот показатель был в два раза меньше обычного для июня.

Сейчас на реках бассейнов Западного Буга и Припяти происходит рост уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки. Спад с суточной интенсивностью 1-15 см наблюдается на Вилии, Днепре и Соже, а на Западной Двине, Немане и Березине отмечаются небольшие колебания уровней воды.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева и Соже у Кричева.-0-