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30 сентября 2020, 17:27

Усиление практикоориентированности в подготовке врачей надо начинать с пересмотра программ - ректор

Анатолий Щастный
Анатолий Щастный

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление практической составляющей обучения в медицинских вузах следует начинать с пересмотра типовых программ, заявил ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анатолий Щастный на круглом столе "Повышение качества медицинского образования в Беларуси" в пресс-центре БЕЛТА.

"Если говорить о практико-ориентированном обучении как основополагающем принципе, мы должны начинать с пересмотра типовых программ", - сказал Анатолий Щастный. В связи с этим он заметил, что ранее студенты медуниверситетов начинали изучать онкологию еще на 3-м курсе в том объеме, который можно назвать своего рода введением. Теперь онкологические заболевания изучаются в рамках профильной кафедры на 5-м курсе, соответствующий цикл есть на 6-м курсе. "Мне кажется, этот аспект надо усиливать. Раз сегодня это проблема, то на нее надо обратить большее внимание", - отметил ректор.

Из-за пандемии COVID-19 все чаще говорят о тестировании, создании вакцин. "Но много ли у нас часов иммунологии? А есть ли у нас молекулярная биология? Сегодня это практически не представлено в наших программах", - обратил внимание Анатолий Щастный. Вместе с тем есть и ситуации, когда наблюдается излишек часов на изучение того или иного курса. В качестве примера он привел цикл, связанный с уходом за больными. "На мой взгляд, этих часов многовато. Все-таки мы готовим врача, и то, что этот цикл профориентированный, сейчас не скажешь", - подчеркнул он и добавил, что программу нужно пересмотреть, оставив часы в качестве практики, работы в отделениях или дежурства.

Начальник главного управления организационно-кадровой работы Минздрава Ольга Колюпанова согласилась с тем, что совершенствование медицинского образования надо начинать с образовательных стандартов и типовых учебных планов. "Три года назад мы ввели такую дисциплину, как основы медицинского ухода, чтобы студенты с первого курса понимали, что они пришли в учреждение образования медицинского профиля. Вместе с тем анализ показал, что, возможно, где-то был перебор в часах, необходим пересмотр", - отметила она.

Ольга Колюпанова
Ольга Колюпанова

Более того, проекты новых типовых учебных планов по всем специальностям и направлениям на следующий учебный год уже готовы, их планируют рассмотреть на учебно-методическом объединении в сфере высшего образования в присутствии всех ректоров и деканов. Заседание пройдет в ближайшее время, будут приняты согласованные решения по дальнейшему обучению студентов.-0-

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"Наверное, в воспитательной и идеологической работе нам также следует взять курс на индивидуальную работу", - считает ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета Анатолий Щастный.

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