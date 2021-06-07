УСК: контент радикальных Telegram-каналов является формой информационной войны

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Контент радикальных Telegram-каналов является типичной формой ведения информационной войны с целью дестабилизации обстановки, отметил начальник управления процессуального контроля УСК по Гомельской области Максим Спринцин на встречах с коллективами подразделений ПО "Беларусьнефть". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК.

Максим Спринцин провел серию встреч с работниками подразделений компании в Гомеле и Речице. Основная тема бесед - преступления протестной направленности. "В текущем году большинство таких преступлений совершено с использованием мессенджера Telegram. Злоумышленники размещают в деструктивных Telegram-каналах фотографии представителей власти с данными о занимаемых должностях и сведениями о частной жизни, под которыми публикуются комментарии с угрозами, оскорблениями и клеветой, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам. В закрытых Telegram-чатах размещают материалы с призывами к смене государственной власти неконституционным путем, участию в массовых беспорядках и оказанию противодействия правоохранителям, методические рекомендации по тактике подобных действий. Преступления совершаются лицами различных социальных характеристик. Среди фигурантов есть как ранее судимые лица с алкогольной, наркотической зависимостью, так и имеющие постоянную хорошо оплачиваемую работу", - рассказал сотрудник УСК.

Фото СК

Представитель следственного ведомства подчеркнул: "Владея объективной картиной о происшествиях, связанных с протестными акциями в нашем регионе, могу сделать однозначный вывод о том, что формируемый радикальными Telegram-каналами контент не отражает реальной ситуации. Он является типичной формой ведения информационной войны, преследующей цели дестабилизации обстановки, создания негативного имиджа государственных органов, силового блока".

Максим Спринцин привел примеры уголовных дел, находящихся в производстве следственных подразделений Гомельской области, разъяснил законодательство.-0-