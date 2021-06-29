Ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий требует системных решений - Нижевич

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий требует системных решений. Такое мнение БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич. Она приняла участие в работе секции "Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства" VIII Форума регионов Беларуси и России, которая прошла по видео-конференц-связи на базе технопарка БНТУ "Политехник".

"Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства обсуждалась сегодня представителями России и Беларуси в первый день работы VIII Форума регионов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в национальные экономики стран в ближайшей перспективе является одним из приоритетов сотрудничества. За 25 лет Союзного государства стороны серьезно продвинулись в этом направлении, реализовано более 60 совместных научно-технологических программ, намечены дальнейшие ориентиры", - сказала Людмила Нижевич.

По ее словам, ускоренное внедрение инноваций и цифровых технологий, стимулирование научно-технических прорывов требует системных решений, долгосрочности и последовательности. "Это стало лейтмотивом обсуждавшегося на заседании вопроса цифровизации экономик. Отрадно, что уже во время действия секции с российской стороны поступали предложения белорусам подключиться к реализации проектов в сфере цифровой экономики, разрабатываемых российской стороной. Подписаны белорусско-российские контракты. По мнению участников секции, создание сквозных цифровых технологий на основе совместных разработок во всех отраслях экономики и социальной сферы должно стать фундаментом для формирования единого экономического пространства Союзного государства. Данный посыл предложен в проект итогового документа VIII Форума регионов Беларуси и России", - отметила парламентарий.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, работают пять секций, которые проходят по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-