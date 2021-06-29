Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 29 июня 2021
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:31 Двое жителей Витебской области задержаны в Минске за распространение наркотиков Происшествия
08:20 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках Регионы
08:14 Межотраслевую ярмарку вакансий проведут 8 июля в Бресте Регионы
08:08 Дорожную разметку в Минске сегодня нанесут на семи участках Регионы
07:55 Симфонический оркестр БАТД завершает сезон музыкальным спектаклем об Утесове Культура
07:38 Представители Витебского медуниверситета отправятся в патриотический велопоход Регионы
07:18 Проверку системы централизованного оповещения при ЧС проведут в Витебской области Регионы
07:00 Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России Общество
07:00 Лукашенко поздравил Бердымухамедова с днем рождения и подтвердил готовность расширять отношения с Ашхабадом Президент
07:00 Картина дня: встреча Лукашенко с главой Emaar Properties, сотрудничество с Казахстаном и турмаршруты по Полесью Общество
00:53 Футболисты Швейцарии пробились в 1/4 финала чемпионата Европы Спорт
00:43 В Греции нашли украденные картины Пикассо и Мондриана В мире
00:16 В Лондоне локализовали пожар у железнодорожной станции В мире
28.06.21
28.06.21 23:35 В Эфиопии мятежники захватили административный центр Тыграя В мире
28.06.21 22:59 Тедрос Аданом Гебрейесус призвал готовиться к новым пандемиям В мире
28.06.21 22:33 На западе Канады установилась аномальная 45-градусная жара В мире
28.06.21 21:59 Минское "Динамо" победило "Неман" в чемпионате Беларуси по футболу Спорт
28.06.21 21:57 Дорожную разметку в Минске в ночь на 29 июня будут наносить на 18 участках Регионы
28.06.21 21:55 В Минске под колеса авто попал юный велосипедист Происшествия
28.06.21 21:48 "Монумент. Начало": выставка работ молодых художников и дизайнеров откроется в Минске 30 июня Афиша
28.06.21 21:44 Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу Спорт
28.06.21 21:39 ГАИ ищет очевидцев ДТП с наездом на пешехода на ул.Притыцкого в Минске Происшествия
28.06.21 21:34 В Великобритании зарегистрировали максимальный суточный прирост COVID-19 с января В мире
28.06.21 21:20 Республиканская общественная наблюдательная комиссия посетила исправительную колонию №17 Общество
28.06.21 21:06 В Минске на пр.Дзержинского на дорогу разлилась маслянистая жидкость Регионы
28.06.21 20:43 В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо Экономика
28.06.21 20:35 Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса В мире
28.06.21 20:21 Учителя музшколы приговорили к году ограничения свободы за надругательство над гимном Происшествия
28.06.21 20:20 Семейная династия длиной в полтора столетия: о музе Якуба Коласа и судьбе его правнучек с фамилией Мицкевич Культура
28.06.21 20:09 "Спутник" победил "Витебск" в футбольном чемпионате Беларуси, уступая 0:3 Спорт
Все новости
Все новости
Общество
29 июня 2021, 07:00

Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "VIII Форум регионов Беларуси и России"
Витебский облсовет подпишет соглашения о сотрудничестве с законодателями четырех регионов России
VII Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России, который на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Очередной форум пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия будут организован в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сотрудничество между регионами России и Беларуси сопровождается возрастающим влиянием современных цифровых технологий на важнейшие сферы жизни общества и государства, включая здравоохранение, экономику, национальную безопасность. В этой связи в нынешнем году темой форума станет научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации. Актуальность данной темы также обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции России и Беларуси.

"Это очень важная тема, которая является актуальной и перспективной для наших стран", - подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

В первый день будет организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий; роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства; взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров; право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления; молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на полях форума состоится совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

"Очередное заседание межпарламентской комиссии позволит открыто обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в процессе белорусско-российской интеграции", - отметил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью его программы станет пленарное заседание, которое пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.

В целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Союзное государство форумы
Новости рубрики Общество
Фото из архива VIII Форум регионов Беларуси и России - главное
Картина дня: встреча Лукашенко с главой Emaar Properties, сотрудничество с Казахстаном и турмаршруты по Полесью
Фото из архива Республиканская общественная наблюдательная комиссия посетила исправительную колонию №17
Фото Министерства образования Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества
Фото Министерства обороны Выпуск офицеров военно-технического факультета БНТУ состоялся у Кургана Славы
Фото из архива ЦТ по иностранному языку прошло без нарушений
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился с главой компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром
Головченко и Токаев обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Казахстана
Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России
Выгодные инвестиции: комплекс Minsk World привлек внимание посетителей выставки MPIRES в Москве
Топ-новости
Картина дня: встреча Лукашенко с главой Emaar Properties, сотрудничество с Казахстаном и турмаршруты по Полесью
"Это и есть настоящая демократия" - арабский инвестор считает, что в Беларуси многое сделано для людей
Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"
Квадратный метр – от 2810 рублей! Успейте купить квартиру в самом горячем квартале Minsk World до повышения цен!
Импульс к развитию региона - эксперт о пользе центров поддержки предпринимательства
Карпенко: третий форум Ассоциации вузов России и Беларуси - важная веха в укреплении сотрудничества
В Беларуси с 29 июня повышаются цены на автомобильное топливо
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Беларусь договорилась с Казахстаном о поставках нефти
Областной этап "Кожаного мяча" стартовал в Оршанском районе
Дрожжа: ограничения на посещение лесов должны быть оперативно сняты там, где прошли дожди
Компания Parimatch стала лучшей в номинации "Мобильное приложение для ставок №1"
Арина Соболенко победила на старте Уимблдонского турнира
Милиция напоминает о мерах безопасности в местах массового отдыха у водоемов
Онлайн-конференция об изменениях в валютном регулировании пройдет 5 июля на сайте БЕЛТА
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.