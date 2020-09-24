Услуги няни, социализация инвалидов, замещающие семьи - Минтруда о новациях в системе соцобслуживания

Развитие общества, новые технологии, демографическая ситуация и в общем практика жизни шаг за шагом корректируют систему социального обслуживания. Меняются условия - и вслед за этим подстраивается законодательство, в котором новации закрепляются в виде норм. Очередные усовершенствования предусмотрены постановлением Совета Министров от 17 сентября 2020 года №538 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". Министерство труда и социальной защиты разъяснило для БЕЛТА, какие именно изменения ожидаются и почему.

Расширен доступ к услуге сопровождаемого проживания

Изменения, в частности, внесены в Положение о порядке, особенностях и основаниях предоставления гражданам специальных жилых помещений государственного жилищного фонда в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для детей-инвалидов, специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов.

Расширены категории инвалидов, которые имеют право на поселение в специальные дома для ветеранов, престарелых и инвалидов, где оказываются услуги сопровождаемого проживания. Таких учреждений в Беларуси три: в Минске, Могилеве и Светлогорске - на 430 мест. Они занимаются обучением инвалидов навыкам самостоятельного проживания в условиях пребывания в специальном доме.

Сегодня эти услуги в основном предоставляются инвалидам I и II группы, успешно прошедшим социализацию в домах-интернатах. Постановлением закреплена возможность временно пребывать в специальном доме всем инвалидам, нуждающимся в формировании навыков самостоятельного проживания. В каждом случае будет индивидуально решаться, как много времени необходимо конкретному человеку, чтобы успешно адаптироваться к ведению быта без чьей-то помощи.

Стимул улучшать условия жизни детей-инвалидов в семьях

Еще одна новация заключается в изменении механизма поселения ребенка-инвалида, имеющего родителей, в дом-интернат.

В 9 домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития сегодня проживают 530 ребят (в основном с III и IV степенью утраты здоровья) и 836 молодых инвалидов.

Пока поселение ребенка-инвалида, который сиротой не является, в дом-интернат возможно только на основании заявления родителей. Постановлением предусмотрено второе обязательное основание - решение местного исполнительного и распорядительного органа.

Непопулярная мера - помещение в интернат - будет возможна только в случае, когда не получается создать условия для предоставления ребенку-инвалиду необходимых образовательных, медицинских и социальных услуг по месту жительства. Ожидается, что эта норма будет стимулировать местные исполнительные и распорядительные органы создавать условия, направленные на удовлетворение потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов, по месту жительства.

Когда помощь соизмерима со спросом

Внесены изменения и в постановление Совмина от 27 декабря 2012 года №1218 "О некоторых вопросах оказания социальных услуг". В частности, Перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания изложен в новой редакции. Это сделано с учетом растущей потребности населения в соответствующей помощи.

Социальные услуги перечня в различных формах оказывают 146 территориальных центров социального обслуживания населения, 2 центра социального обслуживания семьи и детей и 90 домов-интернатов.

Больше всего востребовано социальное обслуживание на дому - им пользуется более 95 тыс. человек. Активно развиваются услуги дневного пребывания (более 18 тыс. человек) и сопровождаемого проживания инвалидов (услуги помощника, ассистента, переводчика жестового языка - 3,5 тыс. человек). Если в 2015 году 7,5% нетрудоспособных граждан получали различные социальные услуги, то в первом полугодии 2020-го - 8,6%.

Как видно, потребность растет. Поэтому в стационарных учреждениях социального обслуживания, во-первых, увеличен норматив обеспеченности услугой социальной передышки для поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, с 28 до 56 дней в году. Социальная передышка - это временное определение ребенка в стационарное учреждение соцобслуживания, чтобы родители в это время могли решить накопившиеся бытовые проблемы.

Во-вторых, введены услуги дневного пребывания в стационарных учреждениях социального обслуживания. Это расширит возможности организации дневного присмотра за инвалидами и пожилыми гражданами, нуждающимися в посторонней помощи.

Уход на дому, работа няни - что меняется для ТЦСОНов

Изменены также нормативы оказания отдельных услуг территориальных центров социального обслуживания населения.

Например, пересмотрены критерии для периодичности оказания социально-бытовых услуг по уходу за нетрудоспособными гражданами. Сейчас они зависят от степени утраты способности к самообслуживанию: услуги предоставляются 2, 3 или 5 раз в неделю. Как показала практика, при таком графике жизненно важные потребности нетрудоспособных полностью обеспечить трудно.

Постановлением предусмотрено, что социальные услуги, направленные на организацию ухода за нетрудоспособными гражданами, будут предоставляться в зависимости от потребности человека. Периодичность их будет закрепляться соответствующим договором.

Изменены подходы к предоставлению услуг, связанных с поддержанием порядка в жилом помещении (для сельской местности - в том числе на прилегающей к дому территории), а также ряда других услуг, не связанных с уходом (услуги по доставке овощей и топлива из хранилища, сдаче вещей в стирку, химчистку, ремонт, растопке печей и др.). Теперь их получателями будут только одинокие и проживающие отдельно от трудоспособных членов семьи граждане.

Увеличен норматив оказания услуг переводчика жестового языка - с 36 до 90 часов в год.

Родители, которые пользуются услугами няни, теперь смогут оставлять детей с ней один на один на больший период времени.

Вообще семьи, воспитывающие троих и более детей, родившихся одновременно, могут рассчитывать на услуги няни 40 часов в неделю. Другие категории семей (воспитывающих двойню, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, семей, в которых оба родителя или родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы) - 20 часов в неделю. Но помощь няни в основном предполагала присутствие родителей. И только 4 часа в неделю можно было оставить детей полностью на попечение специалиста. Теперь этот период увеличится до 10 часов.

Еще один бонус: семьи, в которых оба родителя либо родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы, теперь могут рассчитывать на услугу няни до исполнения ребенку 6 лет (до достижения школьного возраста) вместо 4 лет.

Введены новые социальные услуги

Перечень дополнен услугами, предоставляемыми территориальными центрами нетрудоспособным гражданам в домашних условиях.

Это услуга дневного присмотра для граждан, которые уже не могут контролировать свое поведение, в том числе для страдающих деменцией.

Включена также услуга кружков на дому для выпускников центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, которые по состоянию здоровья не могут посещать отделение дневного пребывания.

Попали в перечень такие социально-бытовые услуги, как мытье посуды, чистка унитаза, мытье холодильника, а также услуга по обучению родственников навыкам ухода за нетрудоспособными гражданами.

Бонус для работы по государственному социальному заказу

Меняется механизм реализации государственного социального заказа в области социального обслуживания. Этот формат реализуется с 2013 года и предусматривает привлечение негосударственных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг через предоставление бюджетных субсидий.

В этом году 20 негосударственных некоммерческих организаций предоставляют по государственному соцзаказу услуги почти 4 тыс. граждан, преимущественно пожилым и инвалидам.

Бюджетные субсидии в этом случае предоставляются только на оплату труда работников негосударственных некоммерческих организаций. Теперь перечень финансируемых бюджетом затрат расширится. Деньги пойдут в том числе на проезд (в случаях когда для оказания социальных услуг используется общественный транспорт), на услуги электросвязи, непосредственно связанные с оказанием социально-посреднических услуг по приему-передаче сообщений лиц с нарушением слуха.

Кто имеет право на соцуслуги по договору ренты

Уточнена категория граждан, которые могут получать социальные услуги на основании договора пожизненного содержания с иждивением за счет средств местных бюджетов (договора ренты). И дополнены существенные условия заключения такого договора.

Эта форма работы развивалась сначала как эксперимент, проводимый в 2011-2015 годах. По договору одинокие нетрудоспособные граждане получают комплекс социальных услуг госучреждений социального обслуживания на дому либо в условиях стационара и выплату ренты взамен на переданное в собственность местного исполнительного и распорядительного органа жилое помещение.

Большой популярности такой формат не получил: сейчас выполняются 24 договора ренты, социальные услуги получают 26 человек, из них 8 человек в условиях стационара и 18 на дому.

Постановлением Совмина №538 уточняется, что на оказание социальных услуг в рамках договора ренты могут претендовать пожилые граждане, в собственности которых находится жилое помещение, достигшие 70-летнего возраста, у которых нет близких, обязанных по закону их содержать, или людей, получающих пособие за соответствующую работу (по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста).

Что касается дополнения существенных условий договора ренты, то речь о некоторых выплатах за счет средств местных бюджетов. Из этого источника плательщик ренты должен уплачивать установленные законодательными актами членские и иные взносы, обязательные платежи организаций собственников (если получатель ренты является членом организаций собственников), а также обеспечить доставку получателя ренты и принадлежащего ему имущества в стационарное учреждение, если социальные услуги будут оказываться в доме-интернате.

Упрощена процедура формирования замещающих семей

Внесены изменения и в Положение о социальном обслуживании в замещающей семье. Это новая форма работы, которая введена в законодательство в 2017 году.

Замещающая семья - форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, не являющимся ему близким родственником (помощник).

Эта форма оказалась востребована у населения: в 197 замещающих семьях получают услуги 203 человека. При этом в 93 семьях помощнику выплачивается денежное вознаграждение в размере бюджета прожиточного минимума (Br256,1), поскольку он ухаживает за инвалидами I группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию.

Одно из условий оказания услуг в замещающей семье - необходимость регистрации по месту проживания нетрудоспособного гражданина либо помощника. Постановлением эта норма исключается, что позволит упростить процедуру формирования замещающих семей.

Нововведения в части поселения в стационарные учреждения и формирования замещающих семей вступают в силу после официального опубликования постановления Совмина №538. Остальные части этого документа вступают в силу с 1 января 2021 года.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-