Уволенных в 2020 году в Беларуси было не больше, чем годом ранее - Минтруда

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году для поддержки высвобождаемых работников нанимателями было составлено около 30 социальных планов, а в целом количество уволенных не превысило показатель 2019 года. Об этом сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун на онлайн-конференции "Вопросы содействия занятости", которая проходит на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.

В целом в условиях распространения COVID-19 государство принимало меры, чтобы сохранить трудовые коллективы и рабочие места. Вместо увольнений работников старались переводить на сокращенный режим работы, отправлять в отпуска. Изначально из-за этого вырос уровень потерь рабочего времени. Но с июня 2020 года, по словам Олега Токуна, ситуация начала улучшаться. "В декабре в режиме вынужденного неполного времени работал каждый сотый работник, а это в 2 раза меньше, чем в мае 2020 года. При этом массового сокращения работающих на предприятиях не зафиксировано. За 2020 год по причине ликвидации организации, сокращения численности или штата работников уволено 5 тыс. человек, или менее 1% (0,7%) от общего числа уволенных, что практически столько же, как и в 2019 году (5,3 тыс. человек, или 0,7%)", - привел он цифры.

Чтобы смягчить последствия для высвобождаемых работников, наниматели совместно со службой занятости разрабатывают социальные планы реструктуризации организаций.

"Они предусматривают проведение информационных мероприятий (консультирование нанимателей и работников по вопросам трудового законодательства, законодательства о занятости населения, социальной защите, разъяснение ситуации на рынке труда региона, организация горячих линий и др.), а также меры по трудоустройству работников как внутри организации, так и к другому нанимателю. Кроме того, наниматели могут обеспечить профподготовку, переподготовку и повышение квалификации работников, находящихся под угрозой увольнения, а в последующем служба занятости полностью или частично возместит им понесенные на эти цели затраты", - рассказал Олег Токун.

В минувшем году было разработано 28 таких совместных планов, а в целом за прошедшую пятилетку (2016-2020 годы) - 156 социальных планов. "В совокупности предпринимаемые шаги позволяют не потерять высвобождаемые кадры и в минимально короткие сроки помочь им найти работу и остаться с доходом", - заявил представитель Минтруда и соцзащиты.-0-

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