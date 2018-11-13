Узбекские судебные эксперты заинтересованы в опыте белорусских коллег

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекские судебные эксперты заинтересованы в изучении белорусской модели реформирования экспертных подразделений и опыта их работы, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси Анна Жданова.

Сейчас в Минске с рабочим визитом находится делегация Республиканского центра судебной экспертизы имени Хадичи Сулеймановой при Министерстве юстиции Узбекистана. Специалисты ознакомились со структурой и основными направлениями деятельности ГКСЭ, посетили лаборатории, где проводятся различные исследования, а также помещения для баллистических экспертиз и ведения учетов. Эксперты высоко оценили оснащенность лабораторий и профессионализм специалистов Госкомитета.

Наибольший интерес узбекской стороны вызвал опыт ГКСЭ в проведении компьютерно-технических, судебно-психологических и психофизиологических, судебно-лингвистических и геммологических экспертиз. Эти виды исследований сейчас внедряются в центре судебной экспертизы имени Хадичи Сулеймановой.

До 15 ноября гости посетят НПЦ ГКСЭ и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ГКСЭ. Они ознакомятся с научно-методической базой, тематикой научных исследований, а также организацией подготовки судебных экспертов.

По словам Анны Ждановой, узбекские коллеги отнеслись с большим вниманием и интересом к белорусской модели реформирования экспертных подразделений и опыту их работы в составе единого экспертного ведомства.

Между Госкомитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством юстиции Узбекистана 10 апреля заключено соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности.-0-