Узбекские судебные эксперты заинтересованы в опыте белорусских коллег

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекские судебные эксперты заинтересованы в изучении белорусской модели реформирования экспертных подразделений и опыта их работы, сообщила БЕЛТА официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Беларуси Анна Жданова.
Сейчас в Минске с рабочим визитом находится делегация Республиканского центра судебной экспертизы имени Хадичи Сулеймановой при Министерстве юстиции Узбекистана. Специалисты ознакомились со структурой и основными направлениями деятельности ГКСЭ, посетили лаборатории, где проводятся различные исследования, а также помещения для баллистических экспертиз и ведения учетов. Эксперты высоко оценили оснащенность лабораторий и профессионализм специалистов Госкомитета.
Наибольший интерес узбекской стороны вызвал опыт ГКСЭ в проведении компьютерно-технических, судебно-психологических и психофизиологических, судебно-лингвистических и геммологических экспертиз. Эти виды исследований сейчас внедряются в центре судебной экспертизы имени Хадичи Сулеймановой.
До 15 ноября гости посетят НПЦ ГКСЭ и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров ГКСЭ. Они ознакомятся с научно-методической базой, тематикой научных исследований, а также организацией подготовки судебных экспертов.
По словам Анны Ждановой, узбекские коллеги отнеслись с большим вниманием и интересом к белорусской модели реформирования экспертных подразделений и опыту их работы в составе единого экспертного ведомства.
Между Госкомитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством юстиции Узбекистана 10 апреля заключено соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4102 BYN
|2.41 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.1449 BYN
|2.145 BYN
|2.147 BYN
|RUB
|3.169 BYN
|3.164 BYN
|3.175 BYN