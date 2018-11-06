В 2019 году из бюджета на соцсферу выделят на 10-12% больше средств - Андрейченко

6 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В 2019 году из бюджета на развитие социальной сферы в Беларуси будет выделено на 10-12% больше средств, сообщил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андрейченко, для Беларуси стало доброй и важной традицией, когда в преддверии ноябрьского праздника открываются социально значимые объекты. "Традиция претерпела хорошие изменения, и мы перешли на конкретные дела. Дарим нашим людям подарки - новые школы, дороги, другие объекты социального назначения. В Витебске сегодня - это детский сад. Развитию соцсферы большое внимание уделяется со стороны Президента Беларуси Александра Лукашенко, депутатского корпуса. Сейчас рассматриваем бюджет на 2019 год, и мы значительно увеличим ассигнования на социальную сферы - на 10-12%", - сказал Владимир Андрейченко.

Сегодня в Витебске открыли ясли-сад №113 на 200 мест в молодом микрорайоне Билево. В церемонии приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк, руководство области и города.

В дошкольном учреждении разместят 11 групп, в том числе одну кратковременного пребывания. В следующем учебном году планируется открыть группу для детей с особенностями психофизического развития. В саду есть бассейн, изостудия, интерактивный кабинет, сенсорная комната, спортивный, тренажерный и музыкальный залы. Это первый в Витебске детский сад подобного уровня. С детьми будут работать около 30 педагогов.

Детские сады в молодом густонаселенном микрорайоне очень востребованы. К ним по месту жительства относятся 1,9 тыс. детей, из которых более 1,5 тыс. малышей родителям приходится возить в другие районы Витебска. В Билево работают два детских сада, открытых в 2010-2012 годах. В них занимаются 520 воспитанников.

"Третий детский сад нам очень кстати. Своего сына Алексея я возила в другую часть города, приходилось 20 минут тратить только на проезд в автобусе, - отмечает молодая мама Надежда Александрович. - Этим детским садом мы довольны, он светлый и просторный. Уверена, что здесь наших детей окружат теплом и заботой".

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев акцентировал внимание на важности строительства детских садов и школ в Билево, чтобы ликвидировать существующий дисбаланс - для всех детей не хватает учреждений образования. "В микрорайоне проживают около 40 тыс. человек. В следующем году введем 9 новых домов. Ежегодно Билево прирастает примерно на 1 тыс. детей, создается нехватка садов и школ. Мы понимаем эти проблемы и будем их решать в ближайшее время строительством новых учреждений образования", - заверил руководитель области.

В микрорайоне Билево продолжается строительство новой школы и будет начато возведение четвертого детского сада. Сдать их планируют в 2020 году. Кроме того, в следующем году собираются заложить третью школу.-0-