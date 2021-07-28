В Академии управления на бюджет подано 208 заявлений при плане приема 100

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте Беларуси подвели первые итоги приемной кампании на специальности первой ступени высшего образования, сообщили БЕЛТА в вузе.

"Исходя из количества бюджетных мест, суммарного количества баллов, набранных абитуриентами по результатам централизованного тестирования, и среднего балла документа об образовании определены проходные баллы. По специальности "государственное управление и право" - 335, "государственное управление и экономика" - 307, "управление информационными ресурсами" - 315", - рассказали в вузе.

Всего на дневную бюджетную форму обучения в Академию управления подано 208 заявлений абитуриентов при плане приема 100. Средний конкурс составил 2,08 человека на место. "Среди подавших документы многие добились высоких результатов при получении базового среднего образования: 61 человек закончил школу с золотой и серебряной медалями, 6 - имеют стобалльные сертификаты по предметам ЦТ, два абитуриента являются победителями республиканских олимпиад, также среди абитуриентов 111 выпускников лицеев и гимназий. Регионы представляют около 80% зачисленных абитуриентов", - отметили в академии.

Прием документов на платную форму обучения продолжится до 9 августа.-0-