В Академии управления прошла презентация монографии украинского историка Петра Толочко

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки "Книга объединяет людей и страны" в Академии управления состоялась презентация монографии советского и украинского историка-медиевиста Петра Толочко "От Руси до Украины", а также книг издательства "Саммит - Книга". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре вуза.

Украинский поэт, издатель и культуролог Дмитрий Бураго отметил, что в книге прослежена эволюция этнического и политического развития населения нынешней территории Украины от Киевской Руси до обретения им государственной суверенности. "Автор стремился максимально адекватно представить исторические явления и события, не прибегая к распространенному в украинской историографии методу ретроспекции, когда прошлое подается не в идентичных названиях и понятиях, но в современных, которых не знают письменные источники. Автор убежден, что научная эстетика историка не дает ему права осовременивать прошлое, ибо в таком случае вместо исторической действительности он предъявит читателю псевдопатриотический фальсификат", - добавил он.

Кроме этого, член общественной комиссии по культуре KODA, член Правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Иван Степурин сообщил о разработке и реализации нескольких проектов, направленных на дальнейшее сближение белорусского и украинского народов. Один из них - Terra Poetica. Он возник в 2016 году по инициативе выдающегося украинского писателя Бориса Олейника. По итогам работы молодых и творческих писателей, деятелей культуры Украины, России и Беларуси издается альманах, который каждый раз посвящен определенной теме.

Библиотеке Академии управления Иван Степурин передал несколько книг. Среди них - "Неизвестные украинцы" (по словам издателя, "как ни странно, но многим современным жителям Украины неизвестно об украинских корнях людей с мировым именем, представленных в этой книге"). Другое издание - "Золото нации. Иллюстрированная история украинского бокса" - об истории украинского бокса, его становлении и развитии, знаковых событиях и выдающихся личностях.

Далее встреча проходила в формате открытого диалога, где каждый из присутствующих мог поделиться своими впечатлениями и задать интересующий вопрос.-0-

Фото Академии управления