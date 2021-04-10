В Беларуси 11 апреля ожидается до +19°С

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 11 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов. Днем будет 13-19 градусов тепла.-0-

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