В Беларуси 13 января резко потеплеет

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 13 января объявлен оранжевый уровень опасности, ожидается резкое изменение погодных условий, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ночью ожидается переменная облачность, местами преимущественно по западу пройдет небольшой снег. Днем будет облачно, на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, местами гололед. В отдельных районах возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, утром и днем 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 10-16 градусов, по западу - 5-9 градусов мороза, по восточной половине - минус 17-22, местами до 24 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

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